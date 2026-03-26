El otoño llega con mañanas frescas en el Alto Valle y viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro este jueves 26
El otoño se instala con fuerza en el norte de la Patagonia. El anticipa un jueves 26 de marzo con nubosidad variable, un marcado descenso de la temperatura mínima y ráfagas que agitarán la zona de lagos y montañas.
La región de Neuquén y Río Negro transita un jueves marcado por la amplitud térmica y el ingreso de aire fresco.
Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima de hoy será el preludio de un fin de semana con temperaturas en descenso, afectando tanto al Alto Valle como a los destinos turísticos de la cordillera.
En el Alto Valle, las ciudades de Neuquén y General Roca tendrán un amanecer frío con apenas 6°C, aunque la máxima logrará repuntar hasta los 23°C bajo un cielo que permanecerá mayormente nublado. A diferencia de días previos, el viento en el llano se mantendrá en calma, con velocidades moderadas que no superarán los 22 km/h.
El frío se siente en la cordillera: los peores horarios
La situación en la zona andina es diferente, donde el rigor del otoño ya se hace sentir con mínimas cercanas al punto de congelación:
- Bariloche: Será la ciudad más fría de la región con una mínima de 1°C y una máxima de 16°C. El peor horario será la tarde, cuando el viento del oeste se intensifique con ráfagas de hasta 50 km/h, bajando considerablemente la sensación térmica.
- San Martín de los Andes: Tendrá un inicio de jornada con 2°C, alcanzando los 20°C por la tarde. Al igual que en Bariloche, el viento cobrará protagonismo después del mediodía, con ráfagas molestas que agitarán el follaje y los lagos.
- Villa La Angostura: Se espera un panorama similar, con nubosidad en aumento hacia la noche y un ambiente marcadamente fresco que obligará a desempolvar el abrigo pesado.
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