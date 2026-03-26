El otoño llega con mañanas frescas en el Alto Valle y viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro este jueves 26

La región de Neuquén y Río Negro transita un jueves marcado por la amplitud térmica y el ingreso de aire fresco.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima de hoy será el preludio de un fin de semana con temperaturas en descenso, afectando tanto al Alto Valle como a los destinos turísticos de la cordillera.

En el Alto Valle, las ciudades de Neuquén y General Roca tendrán un amanecer frío con apenas 6°C, aunque la máxima logrará repuntar hasta los 23°C bajo un cielo que permanecerá mayormente nublado. A diferencia de días previos, el viento en el llano se mantendrá en calma, con velocidades moderadas que no superarán los 22 km/h.

El frío se siente en la cordillera: los peores horarios

La situación en la zona andina es diferente, donde el rigor del otoño ya se hace sentir con mínimas cercanas al punto de congelación: