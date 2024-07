Osvaldo Nemirovsci (Ex diputado nacional por el PJ en Río Negro)

A 50 años de su muerte, las ideas que se hicieron acción y la doctrina que se hizo ideología y política, tienen actualidad y son necesarias en esta triste etapa que vive la Patria. Volver a Perón no es regresar a 1945, es entender las necesidades ciertas de Argentina hoy, y aplicar desde el peronismo las respuestas más correctas. Somos peronistas, no somos otra cosa. Ese es nuestro nombre nuestro orgullo. Aclaro, por las dudas. Volver a Perón, no es tomar, con nostalgia y cierto anquilosamiento, lo que se hizo hace mas de 70 años como programa de gobierno, creyendo que eso resuelve los actuales problemas del país.

El general siempre decía que creía en la evolución y que la doctrina era un marco, solo un marco para guiar la evolución, no la respuesta a las necesidades permanentes de un pueblo. Para el general, a quien estos días recordamos a 50 años de su muerte, actualizarse y tener presente la necesaria evolución era una constante práctica de saber mirar la realidad.

De adecuarse a la realidad, que es cambiante y diversa. Nada más alejado de su pensamiento que una prieta ortodoxia, como buen conocedor de la filosofía y como académico en serio de la historia y como le gustaba, a veces con humor, mencionar a los filósofos griegos, seguía el concepto de Heráclito (nadie se baña dos veces en el mismo río) y para él la ortodoxia era perfectamente compatible con la heterodoxia, eran complementos del pensamiento y de la acción política. A eso tenemos que atrevernos hoy, a ser un poco ortodoxos y bastante heterodoxos. Pero insisto, aún con toda la amplitud mental a que nos obligan los tiempos, con toda la validez de los nuevos usos tecnológicos, con toda la parafernalia que contiene la globalidad internacional, como marco de análisis necesario, somos peronistas y las respuestas a los problemas argentinos, debemos darlas desde el peronismo. Somos esto. No somos otra cosa.

