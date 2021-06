Ceci y su candidatura al STJ: «No aspiro al cargo para disimular, sino para ejercerlo»

Sergio Ceci entiende que el STJ “debe horizontalizar decisiones con otros actores” y considera que le “falta análisis críticos” de su funcionamiento. “Hay errores de un magistrado y no se resuelve con su remoción. Debe existir un análisis de lo ocurrido”.

El abogado viedmense, de 54 años, tiene 28 años en la administración pública, con casi tres años a cargo del área Legal y Técnica de la Gobernación, y cuatro como Fiscal de Estado. Actualmente, es el secretario legislativo de la bancada de JSRN.

Acepta que es un “desafío personal enorme”, alentado por “el respaldo de los colegas” que genera “más compromiso”, y también “mayor fortaleza y convicción para afrontarlo”. Habló del apoyo del Colegio de Viedma, que lo respaldó -aclaró- con “expresiones de causa y no en una votación secreta”.

En su análisis del Poder Judicial, Ceci relativiza inicialmente cualquier reforma individual ya que se trata de integrarse a un cuerpo colegiado y, para eso, recurre a su “principio de trabajo. En cada cargo que asumí, nunca destruí lo que estaba sino me integré a los equipos y, desde ahí, aportó lo mío”.

Advirtió que no se puede llegar con “propuestas generales y vacías”. Habló que el Poder Judicial “no está estático” y “se transforma”, pero “tiene una gran carencia o directamente es nula su autocrítica o su reflexión crítica”. Se centró en el promocionado plan Estratégico, lanzado en el 2016, el cual, se lo plantea como “consensuado” pero donde “los abogados estuvimos ausentes de su diseño”. Entendió que deben “horizontalizar decisiones” y admitió sí que “a los profesionales les cuesta ser parte de los cambios. Pero, así, el STJ tiene una posición cómoda, diseña sin los abogados, estos se quejan y, luego, modifica lo posible”.

También remarcó que “no hay mecanismo” en favor de aquellas personas que “no tienen acceso a la Justicia”. Repasó el importante volumen de las causas civiles, de violencia de género y alimentos, resaltando que “ahí está la demanda de la gente”. Además, dijo “balancear” el requerimiento actual ya que “el 90% de los legajos penales son asistidos por “los defensores oficiales”.

Entendió que existe independencia en la Justicia rionegrina, aludiendo que las remociones “no se dieron por corrupción sino por disfuncionalidades”. Aceptó que “el control es social” porque no hay un seguimiento de la “efectividad de la gestión” judicial. “Si se la entiende como la nula relación con los otros Poderes, ese es un error conceptual”.

Ceci remarcó que la “independencia de cualquier postulante es hacia adelante” y, frente a su caso, el abogado contestó que “mis antecedentes políticos forman mi trayectoria, es mi pasado y es mi presente. No lo niego porque eso me hizo. La dependencia no puede ser disimulada, y no aspiro a un cargo para disimular nada, sino para ejercerlo con mi potencia de trabajo y mi independencia de criterio”.

Foto: Marcelo Ochoa.

En relación a la cuestión de género, el postulante afirmó que el análisis es más amplio. “Entiendo que la perspectiva de género no es patrimonio de las mujeres. Hay fallos con baja perspectiva que son de juezas. Se tiene que garantizar que quién llegue tenga perspectiva de género, que no es un título es un ejercicio, y permita compensar esa falta se equivalencias de responsabilidad, de exigencias y de acceso a los cargos”.

En relación puntual con la conformación del STJ, Ceci alude que la ley exige representantes de ambos sexos y “si interpretara que para Viedma corresponde exclusivamente para una mujer (por la renuncia de Adriana Zaratiegui), no me hubiera presentado. El designado debe tener idoneidad, avalada por su trayectoria, y que tenga perspectiva de género”.

En el aspecto regional, el abogado aclaró que la ley alienta a “un equilibrio” pero la “responsabilidad” del STJ en sobre toda la Provincia, volviendo sobre la falta de “análisis crítico” y “mirada integral” del Poder.