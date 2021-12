Chefs de lujo y cocina del mundo

A partir de hoy y hasta el 12 de diciembre, se realizará una nueva edición de la Feria de los Inmigrantes y las Colectividades en Zapala. El evento contará con la participación de más de 30 colectividades que están presentes en la localidad.





Si bien esta fiesta tendrá el foco puesto en la gastronomía, también habrá un espacio para disfrutar de la danza, los colores, las culturas y las costumbres de Zapala.

Allí estarán presentes varias figuras de la gastronomía. Entre ellas, Salvador Ramírez Riera (“Boro”, chef internacional y embajador de la paella en argentina), Ximena Sáenz (cocinera del programa “Cocineros Argentinos” y jurado de “El Gran Premio de la Cocina”), Ana Serei (del restaurante Kawaii Club Café), Pablo Buzzo (referente indiscutido de la cocina neuquina y patagónica) y Francisco Fernández (“Pancho”, chef ejecutivo de Bodega Malma).

En la previa de este evento, que comenzará a las 18 con la apertura de los stands gastronómicos, repasamos algunas frases y sensaciones de la boca de los protagonistas.



Domingo de maridaje de la mano del chef Francisco Fernández



El chef Francisco “Pancho” Fernández, representante de Bodega Malma en San Patricio del Chañar, también estará compartiendo lo que promete ser un gran momento en la Fiesta. Con una clase de maridaje que se realizará el domingo, “Pancho” busca tener la chance de jugar con los sabores en relación al plato y la bebida, y que la comida se transforme en un momento lúdico.



Francisco “Pancho”Fernández, uno de los chefs que estará presente en la Feria.



“La gente viene relajada, y eso nos da la chance de tener un momento más íntimo, y disfruto el tiempo para cocinar, charlar, contarles y que mariden dependiendo de la comida”, relata. Fernández no sólo entiende y busca que la gastronomía sea un momento de diversión, sino que además entiende que chef y “público” se convierten en uno. “Cocinamos como todo el mundo cocina en su casa y la idea es que podamos interactuar”, dice.



Pablo Buzzo: masterclass de un referente patagónico



Pablo Buzzo, uno de los referentes indiscutidos de la gastronomía en la Patagonia, y que actualmente reparte su trabajo entre Buenos Aires y San Martín de Los Andes, tiene una conexión especial con Zapala, ya que su padre residió en la localidad durante 20 años,. Y ahora volverá al centro neuquino pero no como vecino, sino como uno de los protagonistas invitados para ofrecer su masterclass. “La Fiesta me parece espectacular y cuando la fui conociendo me dio mucha curiosidad y ganas de estar”, relata. En relación a su participación dejo en claro que “se van a encontrar con alguien que va a compartir, que no va a enseñar nada. Vamos a charlar, interactuar y tratar de pasar todas las horas que podamos, hablando. Me gusta recorrer, charlar con la gente. Siento que voy a aprender más de lo que voy a compartir”.



Ana Serei trae el dulce de la pastelería japonesa



De la mano de la reconocida pastelera profesional Ana Serei, propietaria del “Kawaii Club Café”, Zapala también tendrá la oportunidad de conocer por primera vez el sabor de estos platos que no sólo entran por las papilas gustativas, sino que también por los ojos a través de sus particulares presentaciones.





A través de una degustación para medio centenar de personas, el Dorayaki y el Mochi rellenos de Aduki desembarcarán en la Fiesta. “Estamos contentos de traer nuestros productos y es un gran honor llegar por primera vez a la provincia”, se sincera Ana ni bien finalizó su servicio en el local, quien se quedará en suelo neuquino durante todo el fin de semana con la idea de investigar, participar en las charlas de los colegas y poder llevar productos típicos de la región hacia Buenos Aires.



Ximena Sáenz desembarca en la Fiesta con la cocina de Armenia



Mañana, todos los presentes podrán disfrutar de la clase que dará la reconocida cocinera Ximena Sáenz, que ya adelantó que estará cocinando pierogis, que es un plato típico de Europa del Este y a ello se le sumará una presentación de la comida de Armenia. La ex co-conductora de “Cocineros Argentinos”, contó que está deseosa de volver a tierras zapalinas “Me dio alegría saber que iba a estar nuevamente en Zapala. Los inmigrantes trajeron sus recetas que los conectaban emocionalmente con sus tierras y las fueron adaptando con los productos que tenían acá”, dice. y agrega que durante la clase adaptarán los platos con productos de la Patagonia. Al enterarse de la llegada de reconocidos chefs asiáticos a Zapala, ella manifiesta un profundo amor por la cocina de esos países y entiende que se debe a “la variedad de los sabores, la versatilidad y antigüedad que tiene la cocina china o japonesa. Tiene que ver con cocinas que tienen muchísimos años y los sabores están muy intensificados. La cocina de medio oriente también me fascina por las hierbas y especies que usan”, agregó. “Me encanta que se pueda disfrutar el momento. No sólo cuando cocinas, sino también cuando te sentás a comer”. Es por eso que invita a aprender, compartir y cocinar muy rico en el marco de la Fiesta.



Salvador Ramírez Riera, el embajador de la paella en Argentina



Salvador “Boro” Ramírez Riera se presentará en la Fiesta de los Inmigrantes y las Culturas el día 11 de diciembre en el Paseo La Estación. Con más de tres décadas de recorrido por el mundo, desembarca en suelo zapalino para deslumbrar con sus dotes culinarios.



Salvador Ramírez Riera acercará los sabores de la paella a Argentina.



“Boro”, quien jamás piso la ciudad, ya se prepara para acercar el sabor de la tradicional paella valenciana. “Me gusta compartir con el público historias, conocimientos y la cultura valenciana de la paella. Lo más bonito de la vida es poder compartir”, expresó el dueño de “La Paella de Boro”. Su título de “Embajador de la paella en Argentina” llega tras varios años de trabajo: arribó al país en 2012 y desde entonces puso manos a la obra tras realizar un estudio e investigación con respecto a los gustos del paladar del argentino.