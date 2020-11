China nos usa...

Bariloche

“¡Trabaja como un chino!” Esta frase nos daba la idea de alguien que trabaja los 365 días de año, sin protestar y con un plato de arroz por día…

El mundo “usaba a los chinos” para hacer trabajos a menor costo. Lo que no sabía el mundo es que tenían un plan y era atraer a todos los fabricantes a elaborar sus productos “más baratos” en China.

Hoy el capitalismo que es tan “vivo”, terminó por comprender que cayó en una trampa de la que no puede salir… Un ejemplo en nuestro país es la posible instalación de una producción de cerdos dirigida por chinos, con metodologías chinas, y que luego de generar el animal se exportará a China toda su producción.

Vamos a generar carne de cerdo con agua argentina, alimentos argentinos, energía argentina, mano de obra argentina… y le ahorramos a los chinos todos estos insumos, en especial los recursos naturales y el peligro de infecciones que traen aparejadas.

Argentina alimenta cerdos chinos con poroto de soja, y destruye y envenena el suelo argentino para que nuestros productores estén contentos… Hemos cambiado el trigo por la soja, la carne por la soja y, mientras nosotros envenenamos nuestra tierra, ¡los chinos cuidan la suya!



Usan a países como el nuestro, que no tiene visión más allá de un mandato presidencial, para sacarse ellos su contaminación y enfermedades y exportarlas a los “vivos”, que no ganarán ni para el médico cuando el agua sea intomable, o no sepamos cómo combatir las enfermedades que estas producciones ya provocan… Los chinos nos usan de chinos.

Jorge L. Fernández Avello

DNI 12.862.056