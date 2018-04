Testigo clave complicó a acusado de matar a su padre en Costa Sur

La mujer que fue testigo del crimen de su esposo en el barrio Costa Sur el año pasado y que seguidamente fue víctima de abuso por parte de su hijastro, dio un testimonio desgarrador en la primera jornada del juicio. Ante el tribunal se quebró y entre lágrimas confesó que luego de ver cómo asesinaban a su marido a golpes, corrió hasta su habitación para salvarse. “Me escondí debajo de la cama y cuando me descubrió comenzó tirarme de las piernas hasta que logró sacarme. Luego me desnudó y no se con qué comenzó a abusar de mí”, declaró.

La mujer es la testigo clave de la causa ya que fue la única que estuvo presente cuando el imputado mató a su padre a golpes con un fierro. Por eso, su declaración era crucial para saber qué pasó la noche del 18 de septiembre de 2017, cuando Pío Ibañez, de 58 años, fue asesinado en su vivienda por su propio hijo, Víctor Moisés Ibañez.

La testigo comenzó diciendo que la familia se había reunido en su casa para festejar las “Fiestas Patrias” chilenas como todos los años lo hacían. Comentó que habían ido muchos familiares y que todo transcurrió con normalidad hasta que llegó la noche. Todo comenzó a tornarse extraño cuando su hijastro le abrió la puerta del baño mientras ella hacía sus necesidades. “Le grité para que se fuera y me contestó que no le importaba”, aseguró.

Después agregó que el imputado buscó cerveza en la heladera y que salió al patio a tomarla como ya había hecho varias veces. Esperó a que saliera de la vivienda y ella salió del baño a buscar a su marido. “Acompañame que el Mono -como apodaban al su hijastro- está descontrolado”, le dijo. Ninguno imaginó que estaban por vivir la peor pesadilla de sus vidas.

“Él -por el imputado- entró y sin decir nada comenzó a pegarle a mi marido. Lo hizo con un fierro que tiene forma de L. Le pedí que parará pero no lo hizo. Entonces corrí hasta la habitación y me escondí debajo de la cama para salvar mi vida”, indicó. Luego siguió contando cómo fue abusada por su hijastro. “Me agarré de una las patas de la cama, mientras él me tiraba para sacarme hasta que lo logró levantando la cama. Entonces me dijo que me sacara la ropa. Le grité que por favor no lo hiciera, que pensara en su hijo. Pero siguió. Después me pegó y me desvistió. Recuerdo que no sé con qué abusó de mi, mientras me golpeaba la cara contra el suelo”, concluyó la mujer.

El juicio se extenderá a lo largo de esta semana con otros testimonios.