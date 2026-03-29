En vivo: Cipolletti le gana a San Martín de Mendoza en La Visera

Cipolletti gana 2 a 0 en su debut como local en el Federal A contra San Martín de Mendoza y se recupera de la derrota 3 a 1 contra Atenas en Río Cuarto en la primera fecha.

Cipo salió con una actitud muy diferente a la que mostró la semana pasada en Córdoba. Pudo ser dinámico desde el comienzo y dominó las acciones.

El local llegó varias veces con peligro y tuvo dos muy claras antes del gol. El arquero visitante le tapó un remate a Lucero con un gran manotazo y Federico Acevedo cabeceó afuera en un buen centro de Nehuén García.

El Albinegro abrió el marcador a los 22′ con un gol de Maximiliano López que ingresó en el arranque por el lesionado Gonzalo Lucero. Fue en un pase largo a Acevedo que ganó la posición, eludió al arquero y definió. Un defensor la salvó en la linea pero López aprovechó el rebote y puso el merecido 1 a 0.

Cipolletti no dejó de atacar en busca del segundo y tuvo premio antes del descanso. Nicolás Trejo desbordó por derecha, mandó un centro pasado y apareció Nicolás Peralta. El delantero cabeceó y la pelota se metió en el primer palo tras un desvío.

Es el estreno de Fabián Henríquez como entrenador principal. El ayudante de campo de Daniel Cravero durante 2025 volvió al club para reemplazar al Chango que debió apartarse del cargo por problemas de salud.

El DT hizo tres cambios respecto al debut. Entraron Nehuén García, Nicolás Peralta y Federico Acevedo por Maximiliano López, Fernando Pettineroli y Sebastián Jeldres.

Cipo forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.