Rolando Figueroa: «La reelección no es un hecho todavía”, dijo el gobernador sobre las próximas elecciones

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa,estuvo presente en el Turismo Carretera (TC), que se disputa este fin de semana en Centenario. Al ser consultado sobre las próximas elecciones provinciales el mandatario dijo que aspirar a la «reelección no es un hecho todavía. Todavía no hemos hablado ni con el equipo ni con mi familia».

En diálogo con Río Negro Radio, Figueroa hizo una analogía fierrera y comentó que cuando asumió la provincia era un auto que «andaba en carbón. Ahora estamos en Turismo Carretera. Ahora hay que mejorarlo más».

Rolando Figueroa: «Reafirmar ser un buen gobernador»

Figueroa dijo que «desde muy chico quería ser gobernador. En la fantasía de un niño empecé a construir el poder ser. Cada decisión de mi vida la tomé para eso. Y tuve el honor y la suerte de poder lograrlo». Ese trayecto lo describió «como un camino zigzagueante«.

Como mandatario dijo que piensa siempre «en atacar las injusticias primero» y a la vez en lo que viene. «En Neuquén más allá del 2030, que no tiene que ver con uno. Sino con otras generaciones que se van hacer cargo. Un Neuquén que va a requerir muchas competencias y formación».

Ayer el gobernador fue el principal orador en un encuentro con la militancia de Comunidad. Cuando se le preguntó este domingo sobre la probable fecha de la próxima elección dijo que «aún falta muchísimo» para pensar en eso. «La mejor campaña es una buena gestión», remarcó. «Si queda claro que Neuquen cambió y la forma de gobernar también cambió», agregó. También sostuvo que «la gente elige proyectos y personas».

También reiteró que » su reelección no es un hecho». Al respecto, dijo que «hay que revisar cómo está uno, cómo está el proyecto. cómo está la consideración popular».

Y enfatizó: «Tengo que reafirmar ser un buen gobernador. Eso es fundamental. Y seguir con esta propuesta y potenciar a las persoans que uno cree que van a poder soportrar este Neuquen que viene. No todos pueden manejar un Fórmula 1. Hay que prepararse. Nosotros agarrramos un muleto de una categoria inferior. Fuimos mejorando un poco la máquina. Ahora estamos en un Turismo Carretera de alta competición y queremos dar el otro paso. Y ese otro paso lo hará un piloto que lo tenemos que preparar», marcó.

Sobre lo hecho durante su gestión, sostuvo que «estamos generando mucho para que a la Argentina le vaya bien. Y queremos que a la Argentina le vaya bien. Hay mucho trabajo».

Asimismo, resaltó lo logrado a partir de Vaca Muerta. «Los neuquinos a partir de una roca pudimos construir lo que estamos construyendo. Y tenemos mucho orgullo», señaló el gobernador.

Foto: Matías Subat.

Rolando Figueroa sobre el proyecto de un estadio en Neuquén

Sobre la construcción de un estadio de fútbol en Neuquén dijo que hay que ir «paso a paso». «Ahora estamos construyendo mucha infraestructura prioritaria para la gente y en algunos lugares haciendo alrededor de siete gimnasios. Y pensamos en ir a otra etapa con los natatorios, para que haya uno por región. Ya está el proyecto ejecutivo del olímpico», dijo Figueroa en diálogo con Cristián Helou y Rolando Martin, durante la transmisión especial de RN Radio por el TC en Neuquén.

«La infraestructura deportiva es importante, El estadio es un sueño que tenemos todos los neuquinos. Va a llegar el momento indicado para llegar a ese estadio, pero hay que ir con los primero. Cuando arrancamos había 700 aulas tráiler. Y queremos erradicarlas (vamos por la mitad). Las prioridades son prioridades», comentó.

Sumó que el estadio que se proyecta es con un shopping nuevo y enfrente de una estación de servicio YPF Black. «Pero paso a paso», subrayó.

«Somos estudiosos y planificamos donde se necesitan los impactos en las diferentes temáticas » , describió. Eso dijo que se refleja en dónde se focalizan las obras, por ejemplo, en infraestructura vial.







