El municipio del Alto Valle que conectó sus chacras con Bariloche y apunta al mercado patagónico

La frecuencia pactada es cada 15 días, con intención de ampliar el volumen a futuro. Foto: municipio de Contralmirante Cordero.

Contralmirante Cordero y Barda del Medio tiene productores, tierra y ahora un acuerdo en marcha. Junto al INTA y el Mercado Municipal de Bariloche, el municipio empezó a comercializar las frutas, hortalizas y verduras de estación que cultivan sus agricultores locales, tanto convencionales como agroecológicos.

El primer cargamento ya viajó a la Cordillera. «Por ahora llevó choclos y zapallos de la zona, pero la intención es llevar un volumen más grande y otras producciones de acá del Alto Valle«, contó Ricardo Verdugo, subsecretario de Producción del municipio a Diario RÍO NEGRO. La frecuencia pactada es cada 15 días, con intención de ampliar el volumen a futuro.

Un mercado que conecta productores del Alto Valle con la Cordillera

Desde el municipio afirmaron que la acción tiene como objetivo fortalecer los circuitos cortos de comercialización, acompañar a los pequeños productores y garantizar a la comunidad el acceso a productos frescos provenientes de la región.

Cosecha de zapallos en el Centro Experimental. Foto: gentileza.

«Bariloche tiene una fluctuación en el precio de las hortalizas que es impresionante», explicó Verdugo. El Mercado Comunitario Municipal busca aliviar esa situación armando bolsones que se venden a precios accesibles. «Los venden a 10.000 pesos el bolsón», precisó.

El acuerdo surgió de la articulación entre el intendente Horacio Zúñiga, el coordinador del Mercado Manuel Uircain, y el equipo del INTA Bariloche con Julio Ojeda y la ingeniera agrónoma Soledad Urraza. «Aún falta la firma, pero ya llevaron un cargamento y nos proponían estar viniendo cada 15 días todo un año», detalló Verdugo.

36 hectáreas para la transición agroecológica en Cordero

En paralelo al acuerdo comercial, Cordero desarrolla el Centro Experimental Agroecológico, una chacra municipal de 36 hectáreas donde seis productores trabajan bajo un modelo que rompe con la lógica tradicional. «El municipio les facilita dos hectáreas para que realicen la transición hacia la agroecología, no pagan alquiler, solo entregan el 30% de lo producido», explicó Verdugo.

El modelo no se queda en esos seis productores. «También ingresan en esa comercialización los productores convencionales de todo el ejido, que son alrededor de 30», detalló.

Son justamente esos productores, convencionales y agroecológicos, los que van a abastecer parte del Mercado Comunitario de Bariloche. «Queremos armarles un listado de todo lo que se produce en la zona, ya sea convencional o agroecológico cultivado por nuestros productores», señaló el funcionario.