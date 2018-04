Tras la agresión a Montecino, Oliva dijo que “lo único que quería era pegarle”

Una situación de violencia se generó esta mañana en el Juzgado de Ejecución Penal 8, cuando Marcelino Oliva, el padre de David que fue asesinado en diciembre de 2008, se agarró a las piñas con uno de los asesinos de su hijo, Pablo Antonio Montecino. La agresión se dio luego de que el imputado sonrió, según relató el progenitor. “Cuando vi que se me río en la cara, me le fui encima y no sé qué hubiera pasado si no me paraban”, contó a “Río Negro”. Volaron sillas, escritorios y en la sala de audiencia quedó un camino de sangre. Ahora Montecino evalúa denunciar a Oliva por las agresiones sufridas.

La audiencia había sido solicitada desde la fiscalía de ejecución para pedir que a Montecino le sea revocada la libertad condicional. Disfruta del beneficio desde 2015, y fue condenado a 10 años y 8 meses. Oliva afirmó que sólo pasó unos años en un correccional para menores. “Ni la mitad de la condena pasó detenido”, resaltó.

Hoy fue un día importante porque para Oliva habían pruebas suficientes para que encierren nuevamente a Montecino, tras realizar dos denuncias en las que aseguró que el imputado violó la prohibición de acercamiento con su familia.

Oliva llegó al juzgado con la audiencia ya comenzada, y alegó que no fue notificado. Argumentó que al enterarse de que uno de los asesinos de su hijo no iba a ser detenido estalló en furia. “En el momento que el juez lo dijo -que iba a quedar libre- yo miró al imputado, entonces él se ríe y bueno... Me dio mucha bronca, me saqué y me le fui encima”, reconoció. “Ahí volaron los escritorios, se cayó el abogado porque se metió en el medio y yo lo único que quería era pegarle. En ese momento lo único que sentía era la necesidad de pegarle porque siento que no tengo justicia”, relató Oliva.

Además de golpear a Montecino, le produjo un corte en una mano, con un trozo de escritorio que se desprendió durante el ataque. Además, según confiaron fuentes judiciales, amenazó con ese elemento a los funcionarios, y señalaron que inclusive los acusó de ser cómplices de la familia Montecino. También rompió una puerta, un mueble, un micrófono y el equipo de videograbación de la sala de audiencia.

Durante la audiencia de hoy, la fiscal adjunta Ivana Vaselatti solicitó que sea revocada la libertad condicional, luego que Oliva denunció que el acusado violó la prohibición de acercamiento. Vaselatti aseguró que Montecino se dirigió en un auto hasta la esquina de la casa de la familia de la víctima. Justamente una de las pautas de conducta que le impusieron fue el impedimento de acercarse a 500 metros de cualquier familiar de la víctima.

Pese a esto, para el juez Lucas Lizzi el no quedó acreditado que Montecino haya violado esta pauta de conducta, y rechazó el pedido de la fiscalía. Es por eso que seguirá en libertad.