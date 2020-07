Claudio de Diego: "Sin inversiones solo se puede vivir en el corto plazo"

Uno de los grandes interrogantes de la industria hoy, y sobre todo en la Cuenca Neuquina, es cuándo volverá el nivel de actividad pleno y las inversiones vuelvan a ser, al menos, lo que fueron los años posteriores. Pero es una respuesta que ni siquiera las compañías tienen ante el inédito escenario que impuso el coronavirus.

Sobre esto habló el CEO de Pluspletrol, Claudio de Diego, que participó de un webinar organizado por Energy Forum. El empresario indicó que es una charla que tienen a menudo con los colaboradores de la compañía, pero la única manera de salir del estancamiento es si se puede garantizar la seguridad sanitaria.

“Cuando podamos darles a nuestros colaboradores la seguridad sanitaria que necesitamos, vamos a retomar la senda de la inversión. Como todos sabemos, esta es una industria de inversiones y capital intensivo y sin inversiones solo se puede vivir en el corto plazo”, expresó De Diego.

Además aseguró que este período actual de baja demanda y casi nula inversión “lo vamos a sufrir, respecto de los niveles de producción, el año que viene”. Al igual que para Argentina, la compañía tiene planes de inversión para Perú, Ecuador, Bolivia y Angola, donde recientemente realizaron la perforación de un pozo exploratorio.

Sobre la posibilidad de hacer algún tipo de adquisición como lo hizo la empresa en otras oportunidades, el CEO de la firma fue contundente: “Hoy todavía estamos transitando la pandemia y creo que yo no aconsejaría y no sugeriría en este momento tomar decisiones de inversión, trataría y es lo que estamos tratando es no destruir valor en esta pandemia”.

Por último, el CEO de la compañía indicó que ya comenzaron a prepararse para el regreso a las oficinas, cuando el escenario de la pandemia lo permita. “Obviamente habrá que evitar procesos, mientras no haya vacunas, vamos a vivir una nueva realidad. Será con las dotaciones separadas de los grupos de riesgo y entre un 30 o 40 % del personal que transcurre a la oficina normalmente, movilidad propia y home office”, concluyó De Diego.