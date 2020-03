Colectivos en Roca: tres paros en una semana y una licitación que no se define

Pasó un mes desde que se abrieron los sobres de la licitación y el municipio de Roca todavía no define si ratificará la concesión del transporte público a la empresa 18 de Mayo. El problema no es menor, porque esa decisión debe tomarse antes del 4 de abril y la firma que opera en la ciudad desde el 2002 no puede estabilizar sus servicios: ayer hubo un nuevo paro, que complicó el inicio del día a miles de trabajadores y estudiantes.

Desde el gobierno local informaron a RÍO NEGRO que “se emitirá un Pedido de Informes a la única empresa que se presentó al llamado (18 de Mayo), con el objetivo de ampliar algunos puntos exigidos en el pliego”.

“Se estima que la semana próxima la empresa cursará las respuestas, que serán evaluadas por el Poder Ejecutivo”, agregaron desde el Ejecutivo.

Teniendo en cuenta los feriados del 23 y 24 de marzo, el tiempo formal que tienen las autoridades para saber quién transportará a los roquenses durante los próximos 10 años se reducirá a ocho días hábiles.

Cabe recordar que el pliego de licitación no prevé subsidios municipales y tiene una serie de exigencias para el concesionario, entre ellas el congelamiento del precio de los boletos por 150 días, la ampliación de los recorridos para garantizar el servicio al barrio Quinta 25, un sistema de control de las unidades y la determinación de doce recorridos con señalización vertical y horizontal. Además está previsto sumar a la ciudad al sistema SUBE.

Pero en medio de esa negociación por el futuro, 18 de Mayo tiene problemas urgentes, relacionados con el financiamiento para el pago de los sueldos.

Ayer se realizó la tercera retención de servicios de la semana, porque hubo empleados que no tenían depositados sus haberes, a pesar de las promesas realizadas el miércoles.

La situación recién se normalizó cerca de las 11 y a esa altura, desde el municipio ya habían llamado a directivos de la firma para que expliquen la situación.

“La empresa explicó que el miércoles 11 se depositaron los sueldos de los trabajadores y que hoy a las 8 esos haberes ya estaban acreditados en las cuentas particulares del personal”, se indicó desde el Ejecutivo.

Sobre ese tema, RÍO NEGRO consultó sobre las transferencias de subsidios nacionales y provinciales. Desde el gobierno local dijeron que fueron efectivizados “en tiempo y forma” y detallaron que “se depositaron los subsidios provinciales correspondientes al mes de enero y febrero de la provincia y el mes de enero de Nación”.

“Por su parte, atendiendo la problemática en cuestión, el Municipio adelantó el subsidio provincial correspondiente al mes de febrero en pos de evitar el agravamiento de la situación”, finalizaron.