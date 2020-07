Con críticas a la gestión municipal, gremio se moviliza en Roca

Con fuertes críticas a la intendenta María Emilia Soria, los principales referentes del gremio UTA se movilizan a esta hora de la mañana por las calles de la ciudad para protestar por el manejo del transporte público y sus consecuencias.

Durante la conferencia de prensa hubo críticas a la gestión del municipio. (foto: Juan Thomes)

Con patardos y redoblantes, los manifestantes iniciaron pasadas las 11 de la mañana la movilización por las calles céntricas de la ciudad tras una conferencia de prensa donde solicitaron la apertura de una mesa de diálogo y que se garantice la fuente de trabajo para todos los trabajadores que quedaron sin su empleo en la empresa 18 de Mayo.

Ángel Rubio, secretario general del gremio, dijo que en todo el país no hay un solo despido por la pandemia y resulta que acá, en Roca se dejó a 73 personas sin su fuente de empleo y ahora están "tapados" de deudas.

Luego, los dirigentes leyeron un comunicado de prensa donde apuntaron a la gestión municipal al entender que en ningún momento de todas las negociaciones que se llevaron adelante, se garantió la continuidad laboral.

Los trabajadores leyeron un documento dando a conocer la situación de muchos de los afectados. (foto: Juan Thomes)

"Aún hoy hay deudas salariales, acuerdos de sumas no remunerativas que se deben; estos no eran compromisos desconocidos para el municipio. Fue la misma doctora Soria la que se acercó a una reunión de trabajadores, los miró a los ojos y les prometió que en su gestión se iban a solucionar los problemas", indicaron a través del documento leído en la conferencia.

Y explicaron que con cinco colectivos no se soluciona el problema y menos dejando a los trabajadores en esta situación. "Nos duele muchísimo", aseveraron.

"Quisiéramos que los empresarios y políticos entiendan nuestro malestar y que se pongan en los zapatos de quienes trabajamos dignamente. Esto no es responsabilidad de los trabajadores", explicaron.

En otro de los tramos, los referentes sindicales volvieron a rechazar el proyecto de cooperativa y también un servicio dividido que incluía a una empresa privada, dijeron que desde la comuna nunca se garantizó la incorporación de los trabajadores sino que se les hacía un contrato por tres meses.

De la conferencia de prensa también participó el abogado de la entidad, Fernando Fontan, quien detalló las negociaciones que se llevaron adelante con las autoridades municipales y que fracasaron una tras otra.

Petardos contra fotógrafo

En un tramo de la movilización, el fotógrafo de Río Negro Juan Thomes recibió las esquirlas de un petardo lanzado por los manifestantes. Tras los reproches del trabajador de prensa, "voló otro" que impactó en la cabeza por lo que finalmente tuvo que retirarse del lugar aunque no sufrió ningún tipo de lesión.

Fue el propio Ángel Rubio, secretario general de UTA, el que posteriormente pidió disculpas por el incidente generado con el trabajador de prensa y dijo que no se trató de una acción intencional.