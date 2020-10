ConocoPhillips busca hacerse con Concho Resources

La gigante norteamericana ConocoPhillips inició conversaciones para adquirir un porcentaje mayoritario de su rival del shale con sede en Midland, Texas, Concho Resources. Aún no está confirmado, pero de realizarse la transacción podría ser por un valor cercano a los 12.300 millones de dólares.

Se estima que el acuerdo podría cerrarse en las próximas semanas, a pesar de que ninguna de las dos firmas accedió a hablar sobre el tema. Sin embargo, el impacto se sintió de igual manera, inmediatamente las acciones de Concho cayeron 1,3% en la Bolsa de Valores de New York lo que le dio un valor de mercado de 8.700 millones de dólares.

Las acciones de Conoco no salieron ilesas y el martes pasado registraron una caída de 2% a 34,88 dólares, lo que se traduce en un valor de mercado de aproximadamente 37.000 millones de dólares. Las fuentes aseguran que todavía no se tomó una decisión final por lo que las conversaciones podrían fracasar, pero lo cierto es que el mensaje detrás es que el shale podría tener una larga vida.

La intención de compra de ConocoPhillips no debe analizarse por sí sola, la compra de Anadarko Petroleum por Occidental hace casi un año, la adquisición de la unidad de fractura de Schlumberger por Liberty Oil Services y la fusión entre Devon Energy y WPX Energy refuerza las apuestas a los no convencionales.

La compra de Concho, que tiene un valor empresarial de 12.300 millones de dólares, podría convertirse en la adquisición más grande del año de una compañía de petróleo y gas. Incluso podría superar la adquisición total de acciones de Chevron a Noble Energy, que estaba valorada en alrededor de 11.800 millones, incluida la deuda.

En julio el CEO de Conoco, Ryan Lance aseguró que la firma estaba alentada a posibles adquisiciones por las bajas primas necesarias e incluso citó el acuerdo de Chevron-Noble.

Concho tiene derechos de perforación en aproximadamente 800.000 acres en la cuenca Permian, según su presentación a inversionistas en septiembre.