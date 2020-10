Occidental Petroleoum vende sus activos en Colombia

La importante petrolera de Estados Unidos con sede en Houston, Texas, Occidental Petroleoum (OXY) anunció que firmó un acuerdo para vender sus activos petroleros en Colombia a la compañía de inversión global del mismo país, The Carlyle Group.

Las partes acordaron un total de venta de 825 millones de dólares aproximadamente de los cuales 700 serán abonados por adelanto y el resto estará sujeto a ciertos objetivos de producción y precios de mercado del petróleo.

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre del 2020 cuando terminen todos los procesos administrativos vinculados a la adquisición. En detalle, la compra abarca activos en las Cuencas Llanos Norte, Magdalena Medio y Putumayo de Colombia.

La venta de los desarrollos no significa que la firma dejará de tener presencia en el país latinoamericano y es que mantendrá los bloques exploratorios que tienen en el mar. Está claro que su valor se ampliaría cuantitativamente si confirman algún descubrimiento de hidrocarburos.

Las desinversiones de la petrolera no tienen que ver con las características del suelo sino más bien con su estrategia de reducir inversiones en un escenario crítico para la industria petrolera y en la tormenta personal que atraviesa la firma. Vale recordar que la firma le ganó la pulseada a Chveron en la compra de Anadarko Petroleoum y desenfundó unos 8.000 millones de dólares.

Para alcanzar la cifra, la petrolera adquirió varios préstamos de grupos inversores y, cuando tenía que comenzar a pagar los primeros vencimientos, la pandemia impactó de lleno en las economías mundiales y las ventas de hidrocarburos se desplomaron.

Hasta la fecha OXY anunció más de US$ 2.000 millones en desinversiones en el 2020 y se espera que continúen con anuncios similares de venta de activos adicionales en los próximos meses.

“Occidental ha operado en Colombia, en asociación con Ecopetrol, durante más de 40 años y se siente honrada de seguir siendo un socio clave en el impulso de la evolución energética del país", señaló la presidenta y CEO de la petrolera, Vicki Hollub.