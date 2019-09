Roca

La plena consciencia te da el espacio interior y la quietud para mirar dentro de ti, para descubrir quien eres y que quieres hacer con tu vida. Ya no sentirás el vano deseo de perseguir una cosa tras otra. Lo has estado haciendo; has estado buscando algo porque creías que era fundamental para encontrar la paz y la felicidad. Has intentado conseguir esta condición o aquella otra para ser feliz.

Has creído que aún no tenías todas las condicione para serlo, por eso has adquirido como tanta otra gente la costumbre de estar persiguiendo sin cesar una cosa tras otra. “Ahora no puedo sentirme en calma, no puedo detenerme ni disfrutar de las cosas, porque todavía no tengo todas las condiciones para ser feliz.”

Pero en realidad estás destruyendo la alegría natural de vivir a la que tienes derecho, La vida está llena de maravillas, como los sonidos maravillosos del silencio, Si logras estar aquí, en el presente, si logras ser libre, serás feliz en este mismo instante. No necesitas perseguir nada para serlo.

Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481