El futuro de la medicina regional: El Sanatorio Juan XXIII presenta la «Semana del Residente»

El Sanatorio Juan XXIII, centro médico de alta complejidad de la Patagonia, abre sus puertas durante el mes de marzo para una iniciativa trascendente: la Semana del Residente. Se trata de una propuesta diseñada específicamente para que los futuros especialistas puedan integrarse de lleno en la práctica médica real antes de iniciar su formación de posgrado.

Esta convocatoria está dirigida a profesionales médicos y estudiantes de medicina avanzados que aspiran a ingresar al sistema de residencias y buscan conocer, de primera mano, la dinámica de trabajo de una institución de vanguardia.

Una experiencia de inmersión total



A diferencia de una charla informativa tradicional, la Semana de Residentes permite a los interesados elegir una especialidad e integrarse en el servicio durante una semana a elección dentro del mes de marzo. Las áreas disponibles para esta experiencia son:

Cardiología

Cirugía General

Diagnóstico por Imágenes

Terapia Intensiva

Clínica médica

El objetivo es que el aspirante pueda interactuar con el cuerpo profesional formador, conocer la tecnología disponible y, sobre todo, engranar con el equipo de trabajo para entender la cultura de excelencia que caracteriza al Sanatorio.



«Queremos que el futuro residente no solo elija una especialidad, sino que elija un lugar donde se sienta contenido y desafiado académicamente. Abrir nuestros servicios es la mejor forma de mostrar la calidad humana y técnica que nos distingue», señalan desde la dirección académica de la institución.

Formación con sello patagónico



El Sanatorio Juan XXIII; hoy consolidada institución de formación de especialistas que luego nutren el sistema de salud de toda la región, nuevamente en búsqueda del talento. Participar de esta semana previa permite a los candidatos despejar dudas, evaluar el clima prestacional y conocer el programa de estudios de cada residencia, dinámicas de trabajo, ambiente laboral, etc.

Cómo participar



Los profesionales interesados en coordinar su semana de pasantía o solicitar más información sobre los programas de residencia pueden comunicarse a través de los canales oficiales del Sanatorio:

Contacto: comite.docencia@sanatoriojuanxxiii.com.ar

WhatsApp: +54 9 2984 16-9209

Web: https://www.sanatoriojuanxxiii.com.ar/_residencia.php

Redes Sociales: @SanatorioJuanXXIII