Bariloche del Este: así se consolida el centro urbano que Bariloche necesita, en imágenes

Bariloche del Este es el Nuevo Distrito Urbano emplazado en 132 hectáreas dentro de la ciudad de Bariloche.

Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo en el este de Bariloche conviene empezar por un dato central: por primera vez en casi cien años, la ciudad tiene un plan. No es un loteo, no es un barrio cerrado, no es un conjunto de edificios aislados. Es un área polifuncional integrada por varios barrios diferentes que incluyen todas las actividades básicas de un ámbito de proximidad. El plan urbano integral está pensado para funcionar como una nueva centralidad dentro de la misma trama de la ciudad, donde cada vecino pueda acceder a pie o en bicicleta a todos los servicios que necesita. Eso es Bariloche del Este.



El proyecto ocupa una fracción de forma casi triangular de 132 hectáreas emplazadas en la zona este de Bariloche, con imponentes vistas al lago Nahuel Huapi y la Cordillera de los Andes. Limita en su lado mayor con la avenida Esandi, que vincula la ruta de circunvalación con el único acceso a la ciudad desde el este; al norte, con los predios de Radio Nacional y el barrio El Cóndor; y al este, con el barrio Las Victorias.

Mediante convenios con el sector público se avanzo con las obras de infraestructura que han permitido que Bariloche del Este se concrete día a día.

Una ciudad de proximidad

Bariloche del Este adopta como principio rector el paradigma de la ciudad de proximidad, instalado mundialmente por el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno: la idea de que cada habitante pueda acceder caminando o en bicicleta a todo lo que necesita para su vida cotidiana en no más de 15 minutos. Ese principio no es decorativo en el Nuevo Distrito: es estructural. El proyecto integra vivienda, trabajo, educación, salud, cultura, comercio y recreación en una trama mixta y caminable, rompiendo con el modelo de zonificación rígida y dispersión que caracterizó el crecimiento urbano argentino del siglo XX.

“Bariloche del Este es el urbanismo humanista del Siglo XXI. En unos años va a ser un lugar de vida, un lugar de proximidad, de vecindad, de servicios, de gente que se dignifique”, resumió el urbanista que llegó esta semana para conocer de primera mano el proyecto de desarrollo en el este de Bariloche.

Con respecto a la infraestructura vial, el distrito posee una red propia y fluida que repiensa el tránsito vehicular urbano para una mejor calidad de vida

El nuevo corazón institucional de Bariloche

Una de las dimensiones más transformadoras del proyecto es su componente institucional. Bariloche del Este albergará el nuevo Centro Cívico de la ciudad -un conjunto de edificios que reunirá a dependencias municipales y provinciales, hoy dispersas en distintos puntos del casco histórico- y la Ciudad Judicial, que concentrará los tribunales y organismos del sistema de justicia. El emplazamiento de estas funciones en el este es un acto de equidad urbana que acercará el Estado a todos los vecinos de Bariloche, sostienen.

Salud, educación y deporte

El Nuevo Distrito auspicia la creación de un Polo Sanitario con una ubicación preferencial para optimizar la infraestructura vinculada no solo con la atención médica destinada a la recuperación sino también aplicarla de modo integral la consulta, los análisis, los estudios, la alimentación, la vida saludable y el deporte. ¿Los destinatarios? Todos los sectores etáreos.

En el área este, contiguo al barrio Las Victorias, se desarrollará el Polo Educativo y Deportivo, que integrará instituciones de formación con espacios para el ejercicio físico y la recreación.

En áreas críticas como la de centros comerciales o educativos las calles poseen trazados que ralentizan y desalientan el uso vehicular.

Comercio, gastronomía y vivienda

La oferta del Nuevo Distrito tiene una escala inédita en Bariloche. Un predio especial está asignado a complejos comerciales de gran superficie, entretenimiento, hotelería, oficinas y estacionamientos -el único espacio de la ciudad con esa capacidad- y un posible polo gastronómico. En materia de vivienda se apuesta a la mezcla social: la vivienda social está fuertemente estimulada -el barrio Altos del Cóndor, cedido al programa Procrear, ya aloja a más de dos mil personas- mientras un sector sobre la avenida Esandi ofrece condominios con excepcionales vistas al lago y las montañas.

La calidad del espacio público es una prioridad; por ello hay calles de convivencia, zonas de esparcimiento más pequeñas (llamadas plazas de bolsillo), parques lineales y conjunto de corredores verdes con interacción de usos.

Verde, circulación y escala humana

El proyecto prevé una importante cantidad de espacios verdes distribuidas de modo que ninguna vivienda quede a más de 400 metros de un parque lineal o plaza. El corazón de esa red es la avenida Mitre del Este: será un corredor verde central que forma parte de un parque lineal. Todo el distrito está atravesado por una red de ciclovías y el diseño vial prioriza al peatón y al ciclista por sobre el automóvil. Las plazas y parques lineales están pensados para la actividad deportiva y la recreación de todas las edades. Al ser de carácter público podrán ser usados por cualquier vecino de toda la ciudad.

Las calles de convivencia priorizan al peatón y al ciclista y conectan los predios residenciales con el resto del distrito.

Una política de Estado

Seis gestiones sucesivas de cinco intendentes que vienen respaldando este Nuevo Distrito desde 2008 hasta la actualidad son la muestra más elocuente de la necesidad de romper con el crecimiento espontáneo, anárquico y dañino que existió, básicamente, desde del ´50 y ´60, afirman desde la desarrolladora de Bariloche del Este. “Crecimiento sin orden, sin ninguna infraestructura, sin respeto por el ambiente natural, destruyendo sistemáticamente el maravilloso bosque del oeste”, agregan. Este cambio de paradigma, afirman, “también lo soñaba Alberto Icare (exintendente fallecido, electo en dos períodos), quien siendo en su época el presidente de la junta vecinal del barrio San Francisco, con más de dos kilómetros de adyacencia con Bariloche del Este, dialogaba con Valcárcel sobre “el vacío campo de 132 hectáreas” que tenía enfrente. En ese momento se comenzó a pensar, desde la óptica de la complementación del trabajo público y privado el futuro de este espacio que 25 años más tarde sería este nuevo distrito urbano creado en el este de Bariloche”.

Marco jurídico e inversión

La Ordenanza 2674-CM-15, sancionada en diciembre de 2015, es el instrumento legal que da a Bariloche del Este su solidez institucional. La aprobación fue unánime: todos los bloques del Concejo Municipal votaron a favor, tras un proceso que incluyó audiencias públicas y consultas con instituciones barriales. Desde entonces, cinco intendentes de distintos signos políticos sostuvieron el marco sin interrupciones. Esa continuidad es la garantía concreta de que las reglas de juego no cambian con los ciclos electorales: quien invierte en Bariloche del Este lo hace sobre una base normativa sólida y duradera.

Los parques lineales potencian a que el arbolado provea sombra y protección, generando espacios y caminos placenteros y de encuentro entre los vecinos del distrito.

Los espacios urbanos no pueden desatender la conservación del medioambiente: esta es otra de las máximas de Bariloche del Este. Por ello se plantea un crecimiento respetuoso del entorno y que brinde a sus habitantes un verdadero disfrute de la naturaleza durante todo el año.

Edición: Horacio Lara

hlara@rionegro.com.ar