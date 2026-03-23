Nuevo Pueblo Catedral: El nuevo estándar de calidad y confort en el Cerro



La fisonomía del Cerro Catedral incorpora un nuevo hito en su propuesta residencial de alta gama: Nuevo Pueblo Catedral. Este desarrollo, con el sello del Grupo FÉNIX, con la coordinación del proyecto en Bariloche a cargo de Alejandro Chueri y con un diseño concebido por los arquitectos Gabriel Bados y Marcela Yañez. Cada metro cuadrado ha sido pensado para aprovechar vistas privilegiadas a las pistas de esquí, transformando este complejo cerrado en una opción única para quienes buscan seguridad, confort y un entorno natural incomparable, a pocos metros de la salida de los medios de elevación.



El respaldo de Los Cerros Propiedades



Como responsables de la comercialización y tras más de 25 años de historia en el mercado inmobiliario regional, en Los Cerros Propiedades entendemos que este ambicioso proyecto marca un antes y un después. Bajo la dirección de nuestros fundadores Martín Steinberg y Roberto Sergio González, junto a Mariano Marull como Gerente Comercial, nuestra firma se ha consolidado como la inmobiliaria más fuerte y de mayor renombre en el área del Cerro Catedral.

Después de décadas marcando el pulso del desarrollo urbano en la ciudad, entendemos que la solidez que aporta Grupo FÉNIX en este proyecto, es lo que el mercado premium estaba esperando. Nuestra dirección garantiza un asesoramiento profesional y la visión estratégica que solo dos décadas de experiencia pueden brindar ante una oportunidad de inversión tan sólida». Martín Steinberg, fundador de Los Cerros Propiedades.



Un diseño integral a metros de la montaña



El complejo, desarrollado íntegramente por Grupo FÉNIX, está compuesto por 5 módulos de 16 departamentos cada uno, con tipologías que van desde funcionales monoambientes hasta amplias unidades de 2, 3 y 4 ambientes.



Uno de los aspectos que distingue a Nuevo Pueblo Catedral es su accesibilidad. En una zona donde el clima es un desafío, el proyecto ofrece, por un lado, acceso asfaltado hasta el predio a través de Ruta de Acceso a Villa Catedral y, dentro del predio, una calle de circulación vehicular interna, que se encontrará calefaccionada en los tramos exteriores a fin de asegurar transitabilidad durante todo el año. Una característica única en la Base del Cerro.

Desde nuestra visión en Los Cerros Propiedades, siempre buscamos productos que resuelvan la vida del cliente. En el Catedral, la calidad es la funcionalidad: poder pasar del confort del hogar a las pistas en segundos, con el auto resguardado en cocheras privadas cubiertas, es el nuevo estándar que hoy estamos comercializando» Mariano Marull, Gerente Comercial.



Ingeniería y especificaciones técnicas de Grupo FÉNIX



La apuesta por la calidad de Grupo FÉNIX se percibe en cada material seleccionado. La arquitectura combina la robustez del hormigón armado con la calidez de revestimientos en madera y pisos de porcelanato. Entre sus terminaciones técnicas destacan:

· Equipamiento y Terminaciones: El amoblamiento fijo de las unidades incluye mobiliario de cocina y frentes de placard -de la prestigiosa firma Johnson Acero-. La cocina se entrega equipada con anafe, horno y campana extractora (todo eléctrico), garantizando diseño y funcionalidad.

· Confort térmico: La climatización se resuelve mediante un sistema central de calderas por agua caliente, que asegura un uso inteligente de la energía. Además, mediante termostatos individuales, cada unidad funcional puede gestionar su propio clima. Las aberturas que se instalarán serán de PVC con Doble vidriado hermético, marca Rehau.

· Aislaciones de vanguardia: Aislamiento térmico se resuelve mediante el uso de ladrillos Retak de alto espesor (20 cm) en muros exteriores. Aislamiento acústico en cielorrasos se resuelve mediante el uso de materiales absorbentes acústicos, mientras que los tabiques divisorios entre unidades funcionales, se resuelven mediante paramentos compuestos, que incorporan una membrana acústica intermedia para garantizar la máxima privacidad y un excelente confort sonoro.

«La calidad constructiva que ha logrado el Grupo FÉNIX ofrece una tranquilidad operativa total para el inversor. En un entorno de montaña, con iluminación los espacios comunes y servicios de agua y calefacción garantizados por grupos electrógenos propios en cada edificio, esa seguridad de funcionamiento, sumada a la eficiencia térmica, asegura la preservación del patrimonio y una calidad de vida que hoy no tiene competencia en toda la base del Cerro». Mariano Marull y Martin Steinberg.



Ficha Técnica de Excelencia (Sello Grupo FÉNIX):

• Estructura: Estructura portante de hormigón armado y estructura de techos metálica, con paneles térmicos de cubierta.

• Griferías y Sanitarios: FV y Ferrum.

• Seguridad: Acceso digital, cerraduras electrónicas y sistema seco contra incendios.

• Detalles: Balcones con pórfido patagónico, mamparas de vidrio templado y bauleras exclusivas tipo guarda-ski.



La unión entre la capacidad constructiva de Grupo FÉNIX y el liderazgo comercial de Los Cerros Propiedades posiciona a Nuevo Pueblo Catedral como el hito residencial más importante de la base del cerro.

Para más información sobre unidades disponibles y visitas al proyecto:

• www.loscerrospropiedades.com

• Teléfono / whatsapp: +54 11 6493-1309