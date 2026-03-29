San Martín de los Andes: el destino patagónico donde se respira “otro aire”

Hay destinos que se visitan y otros que se sienten. San Martín de los Andes pertenece, sin dudas, a ese segundo grupo. Con la llegada del otoño, esa sensación se potencia: el aire se vuelve más fresco, los paisajes se transforman y el ritmo invita a detenerse. Es el momento ideal para vivir la Patagonia desde un lugar más íntimo, más sensorial. Es, en definitiva, tiempo de respirar “otro aire”.



Ubicada a orillas del lago Lácar y dentro del Parque Nacional Lanín, la ciudad neuquina se posiciona como uno de los destinos más elegidos del país para una escapada durante elfin de semana largo de Semana Santa. La combinación de naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre ofrece una experiencia completa para quienes buscan desconectar… o reconectar.

Otoño: cuando el paisaje cambia de piel



En San Martín de los Andes, el otoño no pasa desapercibido. Los bosques se tiñen de rojos intensos, naranjas y dorados, creando postales que parecen pintadas a mano. Cada sendero, cada lago y cada mirador se transforman en una invitación a contemplar.

La emblemática Ruta de los Siete Lagos alcanza en esta época uno de sus momentos más impactantes: el contraste entre el azul profundo de los lagos y la explosión de colores del bosque genera un espectáculo natural único en la Patagonia.

Semana Santa: una escapada con todos los sentidos



El fin de semana largo de Semana Santa se presenta como una oportunidad ideal para descubrir (o redescubrir) el destino. La tranquilidad de la temporada baja, sumada a la belleza del otoño, permite vivir una experiencia más auténtica y sin multitudes. Además de sus paisajes, San Martín de los Andes propone una agenda diversa que combina relax y aventura, ideal para distintos perfiles de viajeros.

Actividades para vivir el otoño en movimiento



El otoño es una de las mejores épocas para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas son agradables, los colores del entorno acompañan y el ritmo invita a disfrutar sin apuro.

Kayak en el lago Lácar: navegar sus aguas calmas, rodeado de montañas y bosques en transición, es una experiencia tan relajante como inolvidable.

en el lago Lácar: navegar sus aguas calmas, rodeado de montañas y bosques en transición, es una experiencia tan relajante como inolvidable. Trekking : senderos de distinta dificultad permiten internarse en el bosque y descubrir miradores, cascadas y rincones únicos, enmarcados por la paleta otoñal.

: senderos de distinta dificultad permiten internarse en el bosque y descubrir miradores, cascadas y rincones únicos, enmarcados por la paleta otoñal. Mountain bike : los caminos y circuitos del destino ofrecen recorridos para todos los niveles, combinando adrenalina y naturaleza.

: los caminos y circuitos del destino ofrecen recorridos para todos los niveles, combinando adrenalina y naturaleza. Golf: con vistas privilegiadas a la cordillera, el Chapelco Golf es una opción ideal para quienes buscan una actividad más tranquila, pero igualmente conectada con el entorno.



A estas propuestas se suman la pesca deportiva, las cabalgatas y las experiencias guiadas que

permiten explorar el destino desde distintas perspectivas.

Sabores que también cuentan el otoño



La gastronomía local acompaña la experiencia con una identidad bien patagónica. Trucha, cordero, ciervo, hongos de estación y frutos rojos se integran en platos que reflejan el carácter del lugar. Chocolates artesanales, cervezas locales y cafés con vista al lago completan una propuesta que invita a disfrutar también desde el paladar.

Un destino que se siente distinto



San Martín de los Andes no es solo un lugar para visitar, sino un espacio para experimentar. Tal vez sea el silencio, el ritmo pausado o la cercanía con la naturaleza. Tal vez sea esa combinación de aventura y calma que conviven en un mismo viaje.



Lo cierto es que, en otoño y especialmente durante Semana Santa, el destino se muestra en una de sus versiones más auténticas. Porque hay viajes que se recuerdan… y otros que se respiran. En San Martín de los Andes, ese aire es distinto. Es, simplemente, otro aire.