Coronavirus: evalúan la procedencia de los turistas infectados en Bariloche

En los 20 días de enero, Bariloche sumó 2.191 contagios de Covid-19. Pero además, en lo que va del mes, 251 turistas que consultaron en la guardia de un sanatorio privado dieron positivo.

“Muchas personas se hisopan en el sector privado. Pero lo cierto es que muchos otros concurren al hospital público. Lo que no podemos determinar es dónde desarrollaron la enfermedad porque si los síntomas aparecen a los tres días –o incluso, siete días- desde que llegan a la ciudad, ya venían infectados de su lugar de origen”, explicó Víctor Parodi, jefe del Departamento de Actividades Programadas para el Área (DAPA).

En este momento, el hospital Ramón Carrillo realiza entre 120 y 140 tests rápidos y de PCR por día correspondiente a las muestras que se toman en esa institución. Pero además, el Laboratorio de Biología Molecular procesa un promedio de 40 a 50 PCR de cada centro privado.

Ante la cantidad de turistas infectados, los profesionales evalúan las zonas de procedencia. La mayoría, hasta ahora, proviene de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán.

“Algunos turistas se van pero esto está contemplado. Si es un caso positivo y tiene movilidad como auto o moto, se puede ir”, señaló Parodi.

El médico reconoció que del total de personas contagiadas, un alto porcentaje corresponde a menores de 40 años. “Si afinamos un poco más, hablamos de 20 a 30 años. Tanto locales como turistas. Pero es la población que más movilidad tiene”, dijo.

Respecto a la advertencia de la filial Bariloche de la Sociedad Argentina de Medicina sobre el colapso del sistema de salud en la ciudad, Parodi manifestó: “A los fines del mensaje, es lo mismo que se viene diciendo hace meses. Lo cierto es que el miedo no ayuda a que gente se cuide. Ayer no había camas de terapia intensiva en Portugal. La condición de colapso del sistema se da en todo el mundo. No somos la excepción”.