Coronavirus: mucha menos mortalidad que otros males

Los diarios y los noticieros están repletos de información sobre fallecidos y contagios del coronavirus. Las búsquedas en Google están en llamas, supermercados de zonas afectadas son invadidas por consumidores desesperados por hacerse de productos de primera necesidad, eventos como Juegos Olímpicos de Tokio están en duda por la epidemia.

Sin embargo, si bien la OMS ha alertado sobre el riesgo de una pandemia, los datos objetivos demuestran que la tasa de contagio del COVID-19 (coronavirus) es muy baja, sobre todo si se la compara con otras enfermedades.

Casi 32 mil personas murieron en 2018 por neumonía e influenza (virus de la gripe cuyas medidas de prevención son las mismas que para el COVID-19), según el último Informe de Estadísticas Vitales publicado por el Ministerio de Salud. Las personas mayores y quienes tienen enfermedades previas fueron las más afectadas.

"El COVID-19, conocido vulgarmente como coronavirus, causa enfermedad respiratoria, pero no es gripe. La gripe es la enfermedad causada por el virus influenza, en todas sus variantes, y se estima que tiene una tasa de mortalidad de 0,5 por ciento", explicó Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



El experto dijo que "siempre que aparece un virus nuevo se genera temor en la población porque no se sabe cómo va a evolucionar. Hasta el momento sabemos que la letalidad del llamado coronavirus es del 2%, principalmente en personas mayores y con enfermedades previas".



En ambos casos, el especialista advirtió que las medidas de prevención son las mismas: "Lavarse las manos, estornudar en el pliegue del brazo, utilizar alcohol en gel y dar las vacunas a quienes tienen la indicación son acciones eficientes para evitar nuevas infecciones por gripe".



De las casi 32 mil personas fallecidas por neumonía e influenza en 2018, 5.325 tenían entre 80 y 84 años; 3.891 entre 75 y 79; 2.954 entre 70 y 74, y el número sigue bajando progresivamente a medida que desciende la edad.



No obstante, de las 242 muertes de niñas y niños (de 0 a 14) que se registraron en 2018, la mayor mortalidad por neumonía e influenza corresponde a las franjas de menores de 1 año y de 1 a 4 años (190 decesos), lo que representa el 78,5 por ciento de los casos.



Veamos datos mundiales del coronavirus hoy: existen más de 80.000 contagios en todo y 2.800 muertos. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la proporción de fallecidos por coronavirus (Covid-19) en Wuhan oscila entre el 2 y el 4% y, fuera de Wuhan, es del 0,7%. Es decir, hay una proporción de supervivencia del 99,2% fuera del sitio donde comenzó el contagio.

Si nos centramos en la letalidad, observamos que frente a los 2.800 fallecidos de los 80.000 contagiados, solo en la última campaña de España (2018-2019) hubo 6.300 muertes que se atribuyeron a la gripe de los 525.300 casos. Una tasa del 1,1%.

Además, la OMS calcula que las epidemias anuales de la gripe estacional causan de 290.000 a 650.000 muertes, aunque no se da la tasa de letalidad.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, explicó que en el caso del SARS, con el brote de 2003, la tasa de mortalidad fue del 10%, mientras que en la crisis derivada de la propagación del MERS en 2012 se llegó a una letalidad del 30%. Ambos coronavirus se lograron contener y la expansión fue mucho menor.

Asimismo, según la OMS, el virus del Ébola tiene una tasa de letalidad del 50% en todo el mundo y la rabia del 95%. (Télam, OMS y diario Público de España)