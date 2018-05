Coti Sorokin con “Río Negro, cercano y confidente

Después de un 2017 intenso de trabajo, con giras por Argentina, más de 80 conciertos en España y un emblemático cierre de año con un concierto orquestal en el Teatro Colón, Coti arrancó este 2018 con su nuevo tour “Cercanías y Confidencias”, con el que llegará este fin de semana a Neuquén.

Tocará el sábado a las 21 en el Casino Magic.

Con una puesta en escena totalmente minimalista , Coti se enfrenta, por primera vez, en soledad a los grandes temas de su carrera.

Antes de llegar a la ciudad, el artista rosarino habló con “Río Negro” sobre “Cercanías y confidencias” y también acerca de los planes que se vienen en el futuro cercano.

P- ¿Cómo será el show?

R- Es un espectáculo en el marco de una gira que se llama “Cercanías y Confidencias”, es un unipersonal, es casi teatral, es una recreación de lo que es mi lugar de trabajo, mi taller de trabajo. Además de cantar y de llevar mis instrumentos, cuento historias que tienen que ver con las canciones, que tienen que ver con los momentos en los que escribí esas canciones. Y a cada una de ellas las interpreto con el instrumento con la que fue escrita. Entonces llevo bandoneón, llevo guitarra, ukelele, armónica, piano. Llevo también algunas proyecciones en imagen, es un concierto bastante teatral, diferente al que vengo con toda la banda y es más cercano.

P- ¿Qué canciones se van a escuchar?

R- Es un repertorio de clásicos, hay algunas canciones más nuevas, hay canciones de todas las épocas.

P-¿Cómo surgió “Cercanías y Confidencias”?

R- Surgió porque casi siempre que terminaba un concierto la gente me venía a saludar y me preguntaba acerca de las canciones, qué me había motivado a a hacer esas canciones, cuáles eran las historias que había detrás de las canciones, había como una demanda y unas ganas de conocer eso, y yo tenía ganar de contarlo también.

P- ¿Desde hace cuanto que está girando?

R- Comencé a hacerlo en España hace un año y medio, dos años, empezó a funcionar muy bien en diferentes teatros y ahora lo traigo para Argentina.

P- ¿Cómo es para vos la experiencia de hacer un espectáculo casi teatral?

R- Es muy lindo, es como una vuelta a los momentos en los que escribí las canciones, de recrear la historias esas, de ponerme estudiar un poco acerca de mi propia manera de trabajar, y contarlo. Es también acercarme a la gente desde otro lado y acercar la gente a otro ángulo diferente de mi repertorio. Es otra manera de tocar las canciones, mucho más visceral, mucho más esencial. Es ir como a la esencia de la palabra, de las melodías, con un solo instrumento y la voz.

P- ¿Qué planes tenés para el resto del año?

R- En junio ya empiezo la gira por España hasta septiembre y en octubre vuelvo a Argentina y sigo presentando “Cercanías y Confidencias” en Córdoba, Mar del Plata, La Plata y en otros sitios.

P- ¿Hay planes de nuevo disco?

R- Estoy terminando lo que fue la grabación en el teatro Colón con mis músicos y con una orquesta con invitados como Abel Pintos, David Lebón, Rolo Sartorio, Facu Soto. Hicimos un concierto en el teatro Colón y lo voy a editar dentro de muy poco y luego voy a editar también un disco con canciones nuevas, cerca de fin de año.

P- ¿Qué nos podés adelantar del material de canciones nuevas?

R- Ya estoy trabajando, estoy escribiendo las canciones y más adelante contaré un poco más porque por ahora está en proceso de creación.