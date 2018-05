Daniel Di Mauro, un titiritero portador de afectos

Como todos los domingos, mañana los títeres se apoderarán de la sala del teatro El Arrimadero en una nueva función del ciclo “Parapibes”.

Pero esta vez, hay un condimento especial. Es que el dúo de titiriteros que saldrá a escena viene desde Venezuela y uno de sus integrantes lleva la historia de los títeres en la sangre.

Daniel Di Mauro y su esposa Estrella Malavé forman “La Pareja” un dúo de titiriteros que se encuentra de gira por Latinoamérica desde febrero.

Tras actuar en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Salta, Buenos Aires y San Martín de los Andes hacen una parada en Neuquén Capital para seguir viaje a Carmen de Patagones, Comodoro Rivadavia y luego volver a Buenos Aires emprendiendo el regreso.

Él es hijo de titiriteros, y en especial de Eduardo Di Mauro, uno de los impulsores del gran circuito de títeres que tiene hoy por hoy Argentina.

“Yo no se cómo es no ser titiritero. Mis padres eran titiriteros, mi padre falleció hace 5 años, mi madre sigue haciendo títeres, acaban de darle el Honoris Causa de la Universidad de las Artes por su trayectoria en el trabajo. Mi madre no actúa pero elabora muñecos y hace exposiciones.

Toda la vida estuve vinculado al mundo de los títeres y para mi hacer títeres es como parte integral de la vida. Desde que nací prácticamente, estoy vinculado al títere”, explicó Di Mauro en diálogo con “Río Negro”.

Pero también habló sobre las ventajas que proporciona el arte de los muñecos, de escena titiritesca latinoamericana y de la relación del arte y la crisis en Venezuela.

P- ¿Qué es lo mejor que te da el títere?

R- Lo mejor que te da el títere es saber que con tu trabajo estas llevando alegría a los niños. El titiritero es un portador de afectos. Hay niños que tienen el afecto de sus padres, las maestras los quieren y crecen bien, pero hay otros niños que no tienen esa suerte entonces el titiritero suple esas ausencias de afecto, porque cuando el títere empieza a hablar ya los niños están prácticamente entregados al muñeco y al titiritero, y el titiritero no hace más que brindarles el cariño y reforzarles a los niños los sentimientos positivos, sentimiento de solidaridad, de afecto, de amor, de perseverancia, las cosas lindas de la vida.

P- ¿Cómo ves a la escena de títeres de Argentina, Venezuela y Latinoamérica en general?

R- En Argentina y en Venezuela la veo muy vital porque uno podría pensar que la tecnología, los celulares, la internet, los juegos de multimedia, y todo esto han echado por tierra al mundo de los títeres. Pero resulta que no es así, hay mucha vitalidad en el teatro. El teatro no morirá nunca, llama mucho la atención. Una cosa es estar sentado con un teléfono en la mano viendo lo que dice la internet, y otra cosa es estar viviendo y disfrutando un espectáculo en vivo, irrepetible, que llena a los niños de alegría e ilusiones porque cuando el niño está frente a algo que lo motiva y lo entusiasma quiere expresarse él también. Y esas es una de las finalidades del titiritero.