¿Qué tiene que ver Morrisey con Magdalena Odarda?

Utilizando palabras como “arcaico, antinaturales y crueles”, Moz le pidió a Macri que tome postura frente a esta situación. “Mientras me preparo para mi concierto en Buenos Aires, me he enterado por mis amigos de PETA Latino y la Organización Proyecto Galgo Argentina que la senadora Odarda ha presentado un proyecto de ley para prohibir los circos con animales en toda la Argentina, proyecto al que quisiera expresarle todo mi apoyo”, dice en su carta.