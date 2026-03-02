En su mensaje en la Legislatura, Weretilneck se concentró en el Río Negro de las inversiones privadas y se apartó del balance estatal

El mensaje de apertura legislativa del gobernador Alberto Weretilneck se centralizó en hablar de un Río Negro de “crecimiento”, a partir de las inversiones privadas y la actitud “disruptiva” asumida, y su mirada de que se genera la Provincia para “los próximos 100 años”.

En cambio, el mandatario no abordó el presente y los planes del Estado provincial, salvo cuando lo planteó como “desafíos” frente a las transformaciones demográficas y profesionales que exigirán los megaproyectos energéticos y mineros.

Esas ejecuciones privadas conformaron la estructura de su mensaje, centralmente improvisado y que se extendió por una hora y media, con un Parlamento colmado, mayormente por funcionarios y dirigentes del oficialismo. Afuera, grupos de Asspur y de retirados policiales protestaban.

La previa de la sesión fue corta y Weretilneck ingresó enseguida al recinto. Abrió su discurso cerca de las 8,30 y se conocía de sus tiempos ajustados, ya que horas después abordará un vuelo hacia Toronto para participar de una cumbre minera.

Distensión y elogios de Weretilneck a Pedro Pesatti

En el recinto, rápidamente, se advirtieron gestos de distensión hacia el vicegobernador Pedro Pesatti (distanciados, desde julio, en ocasión de la resolución de las candidaturas al Senado). Lo saludó con un extenso abrazo.

Weretilneck llegó y enseguida evidenció gestos de cercanías con el vicegobernador. Después anunció la demorada puesta en marcha de un organismo de Planificación, propuesto originalmente por Pesatti. Foto: Marcelo Ochoa.

Esa actitud se sostendría en el discurso con agradecimientos y ponderaciones al trabajo de Pesatti, incluyendo el anuncio de la definitiva puesta en marcha del Instituto Autárquico de Planificación, creado por ley en diciembre del 2025 pero nunca concretado. Recientemente, esta situación fue motivo de crítica pública por parte del vicegobernador.

Al abrir, Weretilneck aclaró que no venía “a hacer un balance del Estado en sí mismo”, sino a describir “cómo están los sectores de Río Negro” y “hacia dónde estamos yendo”. Fue así. No existió un cuadro del Estado provincial.

Valoró -reiteradamente- la “normalidad” y la “previsibilidad” de la Provincia, como base para el arribo de las inversiones privadas. En ese sentido, ponderó el respaldo legislativo para el marco legal y la “calidad institucional” del Poder Judicial, como también, el “acompañamiento” de los municipios.

Insistió en los valores de “estabilidad política”, “previsibilidad económica” y “seguridad jurídica”, siempre como marco de las condiciones para la captación de capitales.

“Estos valores -remarcó- son la garantía para la inversión, y la inversión es crecimiento; es empleo y es dignidad. La inversión y el crecimiento son desarrollo”, y “menos pobreza y menos marginalidad”.

Citó, después, datos que “validan la inversión privada”, “el crecimiento” y “marcan el rumbo de Río Negro”. Enumeró que Río Negro y Neuquén son las únicas dos provincias con “creación de empleos privados” y, luego, detalló aumentos en los registros impositivos, que en relación al 2022 se detectan alzas de un “4% más de contribuyentes en Ingresos Brutos; de un 5,3% de inmuebles y del 32% de dominios en Automotores. Sumó incrementos en los usuarios de servicios públicos y, entre otras referencias, consignó que el año pasado 12.718 argentinos modificaron sus domicilios y se radicaron en Río Negro. Agregó alzas en los permisos municipales de construcción en Bariloche y en Cipolletti.

La mayoría de los intendentes concurrieron a la apertura y el mensaje legislativo de Weretilneck. Foto: Marcelo Ochoa.

Continuó con un repaso de las inversiones en las economías, destacando la expansión de las zonas con agricultura, la reconversión frutícola y, además, el “récord de faena bovina propia”.

En ese momento, Weretilneck destacó la decisión del respaldo al RIGI (Régimen Impositivo para las Grandes Inversiones) y que Río Negro fue la primera provincia en adherir, tras lo cual, hizo una fuerte justificación de la ley impulsada por el presidente Javier Milei. “No había otro remedio para ser creíble y confiable”, afirmó. La adhesión rionegrina -agregó- “permitió testimoniar el compromiso y la coherencia del Estado provincial con el capital”.

El gobernador indicó que Río Negro actualmente figura segunda en proyectos enmarcados en el RIGI, con 17.500 millones de dólares. Siguió su mensaje con los detalles y los impactos existentes en la Provincia de los tres proyectos energéticos en la costa -el petrolero VMOS; el primero de GNL, de Southern Energy (SESA), y el segundo liderado por YPF- y las explotaciones mineras de Calcatreu (oro y plata) y de Ivana (uranio).

En ese repaso, Weretilneck hizo la única mención de Milei y ocurrió al reconocer que, conjuntamente con el presidente de YPF, Horacio Marín, el presidente dio “la oportunidad a Río Negro de ingresar al mapa de GNL” al elegirla para la construcción del proyecto de GNL. Incorporó otra referencia a Nación al reiterar “definiciones del mantenimiento” de las rutas nacionales, que “es necesario resolver”.

El gobernador remarcó la “alianza política, económica y productiva con Neuquén” y consideró que, «después de 200 años, el poder económico del país sale de las provincias centrales y de la Pampa Húmeda y se corre a la Patagonia».

Al final, Weretilneck consideró que los megaproyectos tienen sus “consecuencias negativas y sus grandes desafíos”, pues el “crecimiento económico es crecimiento demográfico”. Ahí, anunció la puesta en marcha del Instituto de Planificación, de Río Negro Bilingüe (que permitirá “aprender de manera gratuita el idioma inglés”) y el acompañamiento a los comerciantes y los emprendedores frente a los nuevos requerimientos (“hay nuevas exigencias”, dijo).

Afuera de la Legislatura, grupos identificados con Asspur o los policías retirados protestaron. El reclamo estuvo lejos porque la sede estuvo vallada. Foto: Marcelo Ochoa.

En esa línea de los “desafíos” por las inversiones, el mandatario se concentró en los servicios estatales y planteó continuar con las obras de infraestructura, o con las inversiones en salud, en educación o en “seguridad ciudadana”.

Como cierre, Weretilneck recordó quiénes definieron el actual perfil de la Provincia, y entendió que “esta generación está formando” al “Río Negro de los próximos cien años”. Explicó su objetivo en la defensa de la Provincia y, así, “estamos logrando estas cosas”, asegurando que no lo “condicionan ni proyectos políticos, ni ideologías, ni intereses económicos”.