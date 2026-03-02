Formando Futuro: el sueño que nació en Viedma y hoy conecta con el semillero de Argentinos Juniors

En Viedma, un proyecto que comenzó con apenas tres chicos hoy reúne a más de 150 jóvenes que encuentran en el fútbol mucho más que un deporte: un espacio de contención, valores y oportunidades. Detrás de esta iniciativa está Ulises Basualdo, presidente de Formando Futuro y actual captador oficial de Argentinos Juniors.

«Siempre digo que nace de un sueño», resumió Basualdo al recordar el origen de la institución. Como muchos chicos, soñó con ser futbolista profesional. No llegó a Primera División como jugador, pero encontró otra manera de cumplir su meta: crear un espacio donde otros puedan perseguir la suya.

De tres chicos a más de 150

Formando Futuro comenzó de manera humilde, casi artesanal. «Arranqué con tres o cuatro chicos. Después fueron cinco… y así se fue dando», contó. Con el paso de los años —ya son 18 de trabajo ininterrumpido— el proyecto creció hasta albergar actualmente entre 150 y 170 niños y adolescentes de Viedma y la zona.

El proyecto nació con tres chicos y hoy se convirtió en un semillero local con proyección nacional. Foto: gentileza.

El crecimiento no fue casual. Basualdo lo atribuye a la constancia y a la forma de transmitir su pasión por el deporte. Ese recorrido sostenido en el tiempo derivó en un reconocimiento que marcó un antes y un después, el llamado de Argentinos Juniors para hacerse cargo del centro de captación local.

No es un detalle menor. El club de La Paternal, conocido como el «Semillero del Mundo», vio nacer a figuras históricas como Diego Armando Maradona, Fernando Redondo y Juan Román Riquelme, entre otros futbolistas que vistieron la camiseta de la Selección Argentina.

«Es un orgullo enorme. Y también tiene que ser un orgullo para Viedma y alrededores, porque son oportunidades que se empiezan a generar desde acá», sostuvo Basualdo.

Trabajo a pulmón y un sueño pendiente

Formando Futuro no cuenta aún con un predio propio. Los entrenamientos se realizan en espacios cedidos, mientras el proyecto sigue creciendo gracias al esfuerzo personal y el acompañamiento de las familias.

Ulises Basualdo junto a los chicos de Formando Futuro, el espacio que ya reúne a más de 150 jóvenes en Viedma. Foto: gentileza.

«Trabajamos a pulmón, sin ayuda. Todo cuesta arriba, pero seguimos», explicó Basualdo. El gran anhelo es poder contar con un espacio propio que consolide el trabajo que ya vienen desarrollando y permita ampliar la propuesta.

Quienes deseen inscribir a sus hijos pueden contactarse a través de las redes sociales de Formando Futuro o comunicarse directamente con Ulises Basualdo. La convocatoria está abierta y el objetivo es que ningún chico con ganas de jugar se quede afuera.

Mucho más que fútbol

Más allá de la proyección deportiva y la posibilidad concreta de ser observados por un club de Primera División, Basualdo remarcó que la prioridad está en la formación integral.

«Queremos que sea su segunda casa. Un lugar de contención, de abrazo y de escucha. No formamos solo deportistas, formamos personas», afirmó.

Dieciocho años de trabajo sostienen una iniciativa que creció a pulmón en la capital rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa.

En cada entrenamiento se trabaja sobre valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo y la vida sana. «Esto es una forma de vida. Tenemos que estar todos relacionados, pasarla bien. A veces la vida se vuelve corta, y estos espacios hacen la diferencia», reflexionó.

Desde Viedma, Formando Futuro demuestra que los grandes sueños pueden comenzar en un potrero y que, con trabajo y compromiso, pueden conectarse con la élite del fútbol argentino sin perder de vista lo esencial: acompañar a los chicos en su crecimiento dentro y fuera de la cancha.