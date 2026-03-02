Neuquén sale a buscar a inversores para Vaca Muerta y la mina de Andacollo en Nueva York

El gobernador Rolando Figueroa viajará a Estados Unidos en los próximos días para participar de la Argentina Week, un evento que se realizará del 9 al 12 de marzo en Nueva York y que buscará atraer nuevas inversiones para el país.

El mandatario llegará invitado por el presidente Javier Milei, pero con una «agenda propia» que se focalizará, entre otros temas, en encuentros con operadoras de la cuenca de Permian.

Según confirmó el domingo, irá acompañado de la ministra de de Turismo y Ambiente de la provincia, Leticia Esteves, el de Economía, Guillermo Koenig, y su par de Energía, Gustavo Medele.

«Todos los días tenemos reuniones específicas, van a venir a vernos muchas empresas de Permian a Nuevo York», confirmó Figueroa, quien detalló que, esta vez, la comitiva no se trasladará al área de influencia petrolera estadounidense como es la ciudad de Houston.

También adelantó que aprovecharán el evento para buscar inversores para la futura licitación internacional de la mina de oro de Andacollo, cuya anterior concesionaria ingresó en quiebra a finales del año pasado.

Qué es la Argentina Week

El gobernador fue invitado a la Argentina Week junto a otros pares como Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), aunque no todos confirmaron su presencia.

En la comitiva nacional estarán, además de Milei, el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.