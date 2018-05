Quién está detrás de “This is América”

El video de 4 minutos del artista Childish Gambino donde condensa su visión de Estados Unidos sobre consumismo, racismo, armas y violencia, superó el umbral de 100 millones de visitas en internet, apenas una semana después de haber sido publicado.

Tan solo cuatro videos alcanzaron este umbral simbólico en menos tiempo: “Gentleman” del cantante surcoreano Psy (3 días), “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift (3 días), “Hello” de Adele (4 días) y “Wrecking Ball” de Miley Cyrus (6 días).

El videoclip titulado “This is America” (’Esto es Estados Unidos’), fue rodado en un hangar gigante y alterna escenas de fiesta y de escolares que bailan con actos de violencia.

“This is America”, con letras difíciles de interpretar y múltiples referencias, parece repleto de mensajes más o menos explícitos.

Mientras los más militantes ven una denuncia magistral de la violencia con armas de fuego, otros ven una crítica al sistema penal estadounidense y al abuso policial, una sátira del hiperconsumismo de la sociedad americana, o incluso la mercantilización de la causa de los negros.

Lo cierto es que el video ha originado un torrente de debates apasionados en las redes sociales, y su final, con un Gambino acosado y perseguido por una muchedumbre, abre todo un abanico de interpretaciones.