Un fotógrafo de “Río Negro” en la muestra de Argra

La inauguración de la 29° Muestra de Argra será el 13 de julio a las 18 en la Casa del Bicentenario. Allí se la podrá visitar hasta el 12 de agosto.

La imagen seleccionada fue tomada a mediados de diciembre en medio de un represión a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que permanecía protestando en la Casa de Gobierno después de que fracasara una nueva mesa de negociación por el Convenio Colectivo de Trabajo del sector Salud.

Era la tercera jornada de protesta, todas ellas habían sido con un clima tenso.

“Fueron tres días de protestas. Me acuerdo que estábamos en casa de gobierno, yo fui ahí por otra protesta una en la que reclamaban canastas navideñas, pero ATE estaba en conflicto y fueron a casa de gobierno, se empezaron a provocar con la policía y ahí estalló todo”, recordó Subat sobre el momento en el que tomó la fotografía.

“Empezó en Santiago del Estero y La Rioja y la policía los fue corriendo por Roca, subieron por La Rioja hasta Elordi y ahí empezaron a los tiros y los piedrazos, ahí fue la mayor pelea entre los dos. ATE estaba hacía arriba y la policía hacia abajo”, describió sobre el momento.

Y siguió: “me acuerdo que nos fuimos para el lado de la plaza Güemes y nos quedamos escondidos ahí porque se tranquilizaba, se peleaban. Y en un momento estaban todos del otro lado y yo había dado la vuelta porque ya me había ligado un piedrazo del otro lado y ya tenía esa imagen, ya no iba a cambiar y estaban siempre los manifestantes de frente y yo quería a la policía, así que me fui del otro lado. Y ahí me quedé hasta que se armó una y lo agarré justito”.

“Me quedé ahí y sabía que tenía una buena imagen, no sabía que iba a ser esa foto, pero sabía que tenía una buena vista porque encima estaba en subida y podía agarrar todo, fui buscando el lugar y me quedé ahí”, cerró sobre Subat sobre el momento y el lugar de la fotografía.

La que terminó siendo escogida por el jurado de Argra fue la única que el fotógrafo de “Río Negro” envío en la categoría de Conflictos Sociales.

“Mandé cinco o seis fotos en las categorías individuales, mandé una historia gráfica y después mandé esa sola a una sección especial que se armó este año que es Conflictos Sociales”. Ahí podíamos mandar hasta siete fotos y a mi se me trabó el sistema y mandé esa sola”, contó el reportero nacido en Zapala.

Sobre el reconocimiento que significa Subat sostuvo: “No es algo que buscas, pero está bueno porque expones con un montón de fotógrafos que seguís y que tomás de referencia. Es como un mimo a la profesión. Además es más lindo el reconocimiento que te dan tus compañeros que exponer en sí”