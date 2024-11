Adrián Berra, de gira por la región con canciones para respirar

“La canción me parece increíble”, dice Adrián Berra en un momento. Pero no habla de una canción en particular porque seguramente habrá muchas, cientos de ellos, que le parecerán increíbles. No, de la canción como esa obra de arte breve que es, una que, en un puñado de minutos (nos) cuenta una historia. Todo en una canción ocurre allí, en ese tiempo y lugar que el cancionista (nos) propone. Y Adrián Berra es uno de ellos y a la vez distinto a casi todos ellos.



Desde su casa en la ciudad de Buenos Aires, donde nació y se crio pero no siempre donde vivió. Berra habló con Diario RÍO NEGRO de su breve pero intensa gira que lo traerá a esta parte de la Patagonia en los próximos días para presentar, junto al también guitarrista Tomás Sanguinetti, las canciones de su hasta ahora último disco “Respirar bajo el agua” (2023), en modo dúo set.



La gira comenzará este miércoles en Carmen de Patagones y seguirá el jueves en Roca, el viernes en Villa la Angostura, el sábado en San Martín de los Andes y el domingo en Bariloche. (ver detalles abajo). Serán shows íntimos, cercanos, con la canción como protagonista.

P: ¿Qué te va a traer por acá esta vez?

R: Estoy haciendo una gira especial, en realidad, porque hace un año y medio que venimos viajando con toda la banda, presentando el disco nuevo por las distintas ciudades, provincias y países. La gira oficialmente terminaba en octubre pero nos dimos cuenta de que nos quedaron lugares por visitar. Entonces nos armamos una gira especial, más íntima, en formato de dúo, como para poder llegar a esos lugares que no pudimos ir cuando hicimos la gira con banda.

Es una gira especial porque son como 13 o 14 conciertos que agrupamos en noviembre, con este formato más íntimo que vuelvo a disfrutar un montón, después de haber tocado con banda. Porque es un poco como empecé a hacer música.

P: ¿De alguna manera también es volver a las canciones a como son en el disco, más allá de la variedad de invitados?

R: Más o menos, porque, en realidad, los discos anteriores sí tienen algo más de austeridad instrumental. Respirar bajo el agua, , si bien también es un disco que se adapta mucho a la canción y demás, es un disco que tiene vientos, tiene batería, tiene acordeón, tiene teclados, tiene un montón de coros.

De alguna manera, si bien es un disco que en general las canciones no hacen mucho alarde de la cantidad de instrumentos, de la cantidad de personas laburando o tocando, es un disco que es mucho más colorido y la paleta de colores es mucho más amplia que dos guitarras y dos voces. Lo que tiene como característica, puedo decir en todos mis años de escribir canciones, es que siempre son canciones que podés llevarlas a una banda grande, a un lugar más grande o tocarlas con la guitarra y siempre, como el foco está puesto en la canción, en general funcionan bien.

Estoy de acuerdo con que son canciones un poco más todo terreno, porque nacen desde la composición más austera que es la guitarra. Pero es verdad que si las tenés que recortar, siempre conservan la esencia, me parece que a eso te referís.

P: ¿Con quién estás girando, cómo se cierra el dúo?

R: Estoy girando con Tomás Sanguinetti, que es el guitarrista de la banda también . Tenemos más o menos cuatro guitarras en escena y vamos intercalando. Y está Alejandro Pugliese, que es el sonidista, y que es importante para terminar de diseñar el contexto sonoro del show, que si bien son dos guitarras y dos voces, hay unas eléctricas, unas acústicas, unos pedales, entonces como que hay algo de que el contexto sonoro con Ale termina de armar.

P: ¿Ustedes por la suya no le incorporan alguna otra instrumentación, alguna percusión o es solo guitarras?

R: Tenemos pedales y esas cosas, algunos efectos y cosas así. Cuestiones de percusión, de pistas, en un momento, cuando empezamos a armar este dúo, lo hicimos, lo ensayamos, lo preparamos y después, en el primer concierto, lo hicimos y sentimos que no, que estaba bueno realmente ir a fondo con la esencia de las dos guitarras y del toque en vivo, más que tocar con una percusión porque sentíamos como que el contexto del dúo justamente era eso y que agregarle cosas era hacer lo que hacemos con la banda. Nos parecía lindo tratar de no reproducir eso, sino de habitar el dúo, más íntimo, más espontáneo, más fresco. Y directamente decidimos desistir de las pistas y esas cosas e ir directamente con la guitarra y las voces y con todo este universo sonoro sin pistas y sin percusión.

“Uno no crea la música según su deseo, sino según el contexto en el que un nace, vive y con lo que uno tiene y yo tuve una guitarra criolla a mano y empecé a componer con ella”. Adrián Berra

P: En Respirar bajo el agua incluiste varios invitados que le dieron un color muy especial a las canciones, ¿cómo llegaste a ellos, por qué ellos?

R: Me pasó que cuando escribí las canciones de este disco, hice un ejercicio en el que me imaginaba distintas personas cantándolas, personas invitados; entonces como ejercicio compositivo, me nutrió un montón, como si estuviera escribiendo canciones para otras personas, aunque ya sabía que eran para mí. Pero eso estuvo muy bueno en el proceso de composición.

Entonces cuando llegó el momento de grabarlas aparecieron todas esas voces en mi cabeza y dije, bueno, de todas estas personas ¿quién me gustaría que grabe?, ¿a quién conozco?, ¿a quién quiero?, ¿a quién admiro? Así aparecieron los chicos de El Plan de la Mariposa para “Llueve en el salón”, Ainda en “Impulso” y la Noe Recalde en “Patria”… son gente que con quien ya compartí, son amigos, colegas de mi generación, gente que quiero, que los conozco por, o sea, de amistad.

Elena Roger también fue como un gustito que me di. Dije qué lindo que aparezca una persona de otro universo. Vi Edith Piaf y me pareció increíble y pensé en invitarla a cantar “Antenas en la ciudad”, que me parecía que le podía quedar bien. La escribí, me dijo que sí, y bueno, hermoso lo que quedó ahí plasmado.

P: ¿Cuál fue el concepto que te movilizó para hacer estas canciones de Respirar Bajo el Agua?

R: La idea del agua es algo que me siento que, sin darme cuenta, me habita un montón. Hace un tiempo que empecé a nadar, como que sentí algo, como después de la pandemia, algo de cierta adultez también que tenía que ver con esto de respirar. Mi profesor de natación me dijo una frase una vez sobre que yo estaba respirando mal y que por eso me cansaba. Entonces, me dijo que había que aprender a respirar bajo el agua, y fue como que me quedó. Mucho tiempo después, cuando tuve que ponerle el nombre al disco, me pareció que era significativa, como que era la posibilidad de convivir, digamos, con eso sin ahogarnos, y eso tenía que ver con la adultez también, con crecer. También me pareció que por el tiempo de la pandemia del que veníamos saliendo -las canciones fueron compuestas en ese momento- me gustó la idea de decir, bueno, en los momentos donde sube el agua, ¿qué te salva? Y yo sentí que para mí fue la música.

Mi origen es folk, me encantaba tocar Julia de Los Beatles» Adrián Berra

P: ¿Qué es la canción para vos?

R: La canción me parece increíble. Quizás lo que más me gusta de la canción es el grado de síntesis que maneja. Me gusta cómo esto de abarcar mucho en poco espacio, digamos, de algo bien conciso. A mí me gusta escribir pero no podría escribir una novela que te lleve 400 páginas a desarrollar algo me parece de una tensión y de una disciplina muy grandes y quizás la canción tiene más que ver con los espasmos. Y eso me gusta, me gusta la idea de conectar y desconectar. Conectás y tenés un motivo que es el motivo de la canción, que tiene un estribillo que agrega una letra y que aparece hoy y una gema que muy prontamente se termina de armar algo que después puede tener mucho laburo encima y demás, pero esta idea de piezas cortas y profundas , una atrás de otra me parece alucinante, son como capítulos cortos de algo muy hermoso que es como. Siento que la canción tiene como un poder muy zarpado, es como una piña y eso me encanta, esa sorpresa, esa efectividad, ese poder que tiene la síntesis me parece increíble.

Adrián Berra, las fechas de la gira

Miércoles



Carmen de Patagones

A las 21, en La Casa de al Lado (Alsina 72)



Jueves



Roca

A las 20.30, en Casa de la Cultura (9 de julio 1043)



Viernes



Villa La Angostura

A las 21, Vitalia Espacio Integral (Av. Arrayanes 1050). Ciclo Bayer Experimental Itinerante



Sábado



San Martín de los Andes

A las 21, en Espacio Trama (Roca 310)



Domingo



Bariloche

A las 21, en Sala de Teatro Biblioteca Sarmiento – Usina del Centro Cívico.

Entradas para todos los shows, en venta a través de entradaweb.com.ar