Dólar libre, blue en baja y promesa de Javier Milei: así fue el primer día sin cepo cambiario

El primer día de operaciones cambiarias sin cepo se desarrolló dentro de un marco de normalidad, aunque con una marcada volatilidad de precios, y el dólar minorista cerró en $ 1.233. El presidente, Javier Milei, destacó el inicio de la nueva etapa económica de su gobierno y subrayó «Ahora somos un poco más libres».

El jefe de Estado precisó que “ya no existe más un dólar oficial” sino que los precios que se conocen corresponden a una transacción “libre” entre los actores del mercado.

Dada la razonable incertidumbre, las cotizaciones de apertura tuvieron fuertes variaciones. La primera que se conoció fue exactamente a las 10 de la mañana, cuando el Banco Nación publicó que compraba a $ 1.200 y vendía a $ 1.250.

Inmediatamente después comenzaron a fluir las pantallas de los bancos privados y el valor se acomodó hacia abajo, incluso operando a menos de $ 1.200 para la venta.

Avanzada la rueda el mercado fue tomando mayor fluidez y en el corte de las 11 de la mañana los valores en promedio eran de $ 1.147 / $ 1.208. Pasado el mediodía pasaron a $ 1.170 / $ 1.225 para llegar a un cierre de $ 1.178 / 1.233.

La devaluación fue del 13% respecto al viernes, cuando el público aún no tenía acceso al dólar oficial

A estos precios pudieron acceder las personas físicas a lo largo del día. Si se compara con la cotización minorista del viernes 11 (a la que no tenían acceso) la devaluación es del orden del 13%.

Una recorrida por los valores en las distintas entidades financieras muestra una brecha de hasta $ 40 en los precios. Por ejemplo, el Banco Superville y el Banco Ciudad cerraron con precio de venta en $ 1.250, mientras que Banco Piano lo hizo a $ 1.210.

En la plaza mayorista también se observó una fuerte volatilidad y el precio final fue de $ 1.189 / $ 1.198. En este caso, la devaluación fue de 10% ($ 1.072). Este es el número que observaron con cuidado los analistas económicos porque puede ser el que marque el paso a precio del nuevo esquema cambiario.

“La primera rueda con flotación libre del dólar mayorista exhibió volatilidad y cambios de tendencia con amplitud entre máximos y mínimos operados. Los máximos operados estuvieron en $ 1.208 y mínimos en $ 1.160, lo cual da cuenta de esa volatilidad”, indicó el operador de mercado, Gustavo Quintana.

El analista Gustavo Ber consideró que la “nueva etapa se inició de manera muy auspiciosa, a través de un reacomodamiento inferior al 10% que acotaría el ‘pass trough’ (traslado a precios), sino que también los futuros responden positivamente”.

“Ello se debe no solo a que se acelerarían las liquidaciones de exportaciones a corto plazo, sino también a que comenzarían rápidamente a rearmarse las tácticas de ‘carry trade’, lo cual permitiría al Banco Central rápidamente volver a comprar reservas”, explicó.

En las operaciones a futuro hubo un reacomodamiento en el tramo más corto (entre + 0,6% y + 1,6%) y bajas en los más largos (- 0,8% y -1,3%), ajustados al nuevo escenario.

El dólar blue retrocedió un 6% y cerró a $1.285, su valor más bajo desde fines de marzo

A su vez, el dólar “blue” cayó a $ 1.285, lo cual representa una baja de 6% con relación al cierre del último viernes.

A medida que avanzó el arbitraje durante la rueda, el dólar MEP cayó 6,5% a $ 1.245 y el Contado con Liquidación cedió 6,2% a $ 1.245.

El Banco Central informó que no intervino en el mercado cambiario y que las reservas cayeron U$S 421 millones a U$S 24.305 millones. Esta baja está vinculada a la fuerte venta de $ 368 millones del último viernes.

Este nuevo escenario implica que a los valores de este lunes los importadores pagarán por los productos que ingresen al país un 10%, mientras que las personas físicas pueden comprar billetes un 11% más barato, dado que hasta el viernes el paralelo y los financieros estaban por encima de los $ 1.370.

Desde los bancos destacaron el comportamiento racional que hubo entre los pequeños ahorristas.

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, destacó que “la gente está muy tranquila, y está actuando con racionalidad”.

El banquero indicó que “lo que uno debiera hacer es si no tiene que comprar dólares hoy, la lógica es que vaya viendo cómo se acomoda el mercado”.

En este favorable contexto, el MERVAL subió 4,3%, con algunas subas de doble dígito como Metrogas (14,6%), TGN (10,4%) y Transener (10,4%).

También los ADRs que cotizan en Nueva York exhibieron fuertes avances, entre los que se destacaron los bancos Superville (18%), BBVA (15,6%) Macro (15,1%) y Galicia (14%).

Javier Milei prometió colapso de la inflación

Milei se mostró confiado en el éxito de esta nueva etapa sobre la inflación aunque admitió que el dato de marzo “fue malo”. Explicó que ese rebote tiene que ver con la estacionalidad del mes, producto del rubro educación. No obstante, prometió que hacia mediados de 2026 “tenderá a cero”.

El presidente afirmó que en esta oportunidad el programa cumplirá con ese objetivo porque el gobierno mantendrá sin cambios el circulante de dinero, lo cual no permitirá que se reaviven los precios.

Corresponsalía Buenos Aires