Mariano Gaido tiene su RIGI y más de un centenar de comercios de Neuquén lograron descuentos en tasas

La aprobación fue unánime en el Concejo Deliberante: Neuquén capital adhirió a la ley nacional que promociona el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y en la misma ordenanza de adhesión a la Ley Bases del gobierno de Javier Milei redujo sustancialmente las tasas especiales que fueron creadas para los grandes empresarios de la ciudad, que iban a un fondo específico para los nuevos desarrollos de los lotes con servicio.

Para el nuevo ejido, se mantendrá solo un porcentaje de tributos de los ingresos que estaban previstos para 2025 por este concepto y restringidos a los empresarios con ganancias declaradas en más de 2.000 millones de pesos.

En 2025, unos 800 millones de pesos mensuales recaudaba la municipalidad por Plan Forestal y Habitacional.

La modificación y adhesión al RIGI derivó en que se quitó de la ordenanza tributaria que preveía para 2025 ingresos de los grandes contribuyentes de la ciudad, a la mayoría de los que pagaban por la tasa de Plan Forestal y Habitacional.

El tributo a los empresarios se creó en la misma sesión en la que nació la tasa CAN (que se cobra en la boleta de CALF para reunir fondos para el traslado del basural) para lograr ingresos extras al desarrollo urbano en el nuevo ejido. No hay indicios de que se elimine la tasa CAN, según se indicó.

En 2024 Acipan cruzó fuertemente a la comuna por la instalación de la tasa Plan Forestal y Habitacional y la logró circunscribir a unas 200 firmas que tenían ingresos declarados de más de 1.600 millones de pesos.

Cuando entre en vigencia la adhesión al RIGI, será para las firmas con ingresos de 3.000 a 16.000 millones de pesos.

A esos grupos económicos se les exigirá de un 15% a un 75% del importe establecido en la tarifaria 2025. Las declaraciones de impuestos que cierran en mayo, determinarán cuántas firmas quedarán exceptuadas del pago de tasas para el nuevo desarrollo de la ciudad, catalogada como Plan Forestal y Habitacional.

La adhesión al régimen de promoción para las inversiones, quitó el pago extraordinario a los comerciantes de más de 500 millones de pesos, por los residuos comerciales voluminosos y del Plan Forestal, en sintonía con el RIGI nacional.

En 2024, luego de una modificación a la ordenanza, se había establecido que si las firmas demostraban la contratación de terceros para el manejo de esos residuos, quedarían exceptuados de la tasa comercial, que buscaba mitigar el gasto municipal para el servicio de recolección de residuos voluminosos.

Qué dice la ordenanza del RIGI en Neuquén

La normativa adhirió a la Ley Bases de Milei desde el 164 al 228, específicamente al Régimen de Incentivo a la Inversión RIGI. Se estableció en el segundo artículo que la adhesión «no compromete a la autonomía municipal».

Eximió de un 90% de la tasa de residuos comerciales a los negocios por los derechos de Inspección e Higiene de actividades comerciales, industriales y de servicio (pasarán a pagar el 10% de la tasa) y quedaron exceptuados las firmas con ingresos declarados de más de 500 mil millones de pesos.

Respecto al Plan Forestal y Habitacional, el piso para esta sobretasa se estableció en 3.000 millones de pesos, quienes abonarán un 15% de la tasa; 20% pagarán quienes obtienen ganancias de más de 4.000 millones de pesos y un 25% de lo establecido en la tarifaria para los que ganan más de 6.000 millones de pesos. El porcentaje de exención disminuye hasta alcanzar a los contribuyentes por más de 16.500 millones de pesos anuales, obligados a abonar al municipio de Neuquén un 75% del Plan Forestal Habitacional.

Los beneficios se ampliaron a un 100% de excepción de pago de esa tasa para las empresas vinculadas a la Salud, Sobras Sociales, Mutuales, Cooperativas, Minimercados, Indumentaria Textil, Calzado o Emprendedores.

También fueron excluidos de pagar, los negocios con ingresos en 2025 de más de 500.000 millones de pesos, en sintonía con lo que plantea el RIGI.

La reducción del Plan Forestal y Habitacional

La reducción de tributos a los grandes empresarios buscará impulsar un mayor desarrollo de inversiones en la ciudad y la generación de más empleo, según coincidieron tanto los bloques del MPN como el de Fuerza Libertaria, el PRO y LLA, que opinaron en el recinto.

Para 2025 se planificaron ingresos y egresos por 408.000 millones de pesos, de los cuales 163.000 millones destinará a obra pública.

Unos 148.000 millones (37%) se planificaron por tasas y recursos municipales, 29.228 millones se proyectaron por coparticipación federal (7%), 98.964 millones por coparticipación provincial (24%) y 127.151 millones de regalías, con ingresos para obras de unos 3.900 millones por aportes no reintegrables de la provincia.

El Plan Forestal y Habitacional estaba incluido en el item de recursos propios y mientras en 2024 llegaba a unos 600 millones de pesos mensuales, en 2025 la cifra alcanzaba a uno 800 millones por mes.