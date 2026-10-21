Netflix confirmó la fecha de estreno de “Gordon”, la serie de Rodrigo de la Serna filmada en Bariloche

El misterio terminó y la gran apuesta audiovisual del año ya tiene día marcado en el calendario. Netflix confirmó oficialmente que «Gordon», la miniserie de seis episodios dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, llegará a la pantalla el próximo 18 de noviembre de 2026.

La ficción, inspirada en la investigación del periodista Marcelo Larraquy, retrata la transformación de Aníbal Gordon: un delincuente común que mutó en agente de inteligencia de la SIDE, operador clave de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la última dictadura militar.

El sello de la Patagonia en las pantallas del mundo: cómo se transformó Bariloche con la serie de Rodrigo De La Serna

El rodaje de la serie paralizó el corazón de la ciudad hace algunos meses, convirtiendo a San Carlos de Bariloche en una pieza arquitectónica fundamental para reconstruir la atmósfera sombría de la década del 70. Las cámaras de la producción internacional coparon locaciones emblemáticas que sufrieron transformaciones estéticas para la época:

El Centro Cívico: epicentro neurálgico del rodaje, utilizado como la gran locación histórica de la trama.

epicentro neurálgico del rodaje, utilizado como la gran locación histórica de la trama. Corredor comercial y céntrico: filmaciones consecutivas sobre las calles Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti .

filmaciones consecutivas sobre las calles . Participación local: la intervención del equipo técnico y la comunidad coordinada a través de la Film Commission Bariloche.

“Implica que gran parte de la comunidad se involucre para experimentar de primera mano lo que significa un rodaje. Lo más importante es que la serie abre con Bariloche al mundo”, destacó en su momento Julieta Linares, referente de la comisión audiovisual rionegrina.

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon. Foto: Marcelo Martinez

Un thriller sobre las cloacas del poder político

Con una narrativa cargada de tensión, la serie indaga en la frontera porosa entre el hampa común y el terrorismo de Estado. El relato arranca en las primeras décadas de antecedentes delictivos de Gordon —involucrado en defraudaciones, robos de joyas y atentados entre 1951 y 1972— hasta su encarcelamiento y posterior liberación en 1973.

A partir de su salida de prisión, su figura cobró un vuelo siniestro al vincularse formalmente con las estructuras de inteligencia de la SIDE y la banda parapolicial comandada por la Triple A antes del golpe de 1976. Rodrigo de la Serna es el encargado de componer a este oscuro personaje en lo que promete ser una de las actuaciones más complejas de su carrera.

Elenco de lujo y producción de alto impacto

El proyecto combina figuras consagradas y nuevas revelaciones de la actuación nacional bajo la producción general de Preludio Producciones, con Adrián Suar y Diego Andrasnik a la cabeza:

Protagonista: Rodrigo de la Serna (Aníbal Gordon).

Rodrigo de la Serna (Aníbal Gordon). Elenco principal: Matías Recalt , Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer .

, y la participación especial de . Dirección: Dupla cinematográfica integrada por Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

La llegada de «Gordon» a la grilla de noviembre promete no solo reabrir el debate histórico sobre los pliegues más oscuros de la política argentina, sino también posicionar el paisaje patagónico de Río Negro en la primera línea del escaparate audiovisual de alcance global.