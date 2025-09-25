Imágenes exclusivas: el rodaje de Netflix en Bariloche, con Rodrigo de la Serna como protagonista

Bariloche, un lugar más que elegido por turistas y patagónicos, se convirtió en el set de rodaje de la nueva megaproducción de Netflix. Con Rodrigo de la Serna como protagonista llega una serie que busca contar la historia de Aníbal Gordon. Diario RÍO NEGRO te acerca las imágenes exclusivas de las primeras tomas en el Centro Cívico.

Las calles de Bariloche fueron elegidas para ser el set de grabación de la nueva producción de Netflix que será protagonizada por Rodrigo de la Serna.

En esta nueva megaproducción, Rodrigo de la Serna será Aníbal Gordón. Junto a él, integran el elenco Matías Recalt, Camila Peralta y Matías Mayers.

Basada en la novela “Gordon” de Marcelo Larraquy, busca reconstruir la trayectoria criminal del represor durante los años 70. De la Serna será el encargado de interpretar al exladrón de obras de arte, represor de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti.

Entre los puntos elegidos para grabar en Bariloche, se encuentran el emblemático Centro Cívico y las calles Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti.

Según detalló la referente de Film Commission Bariloche, Julieta Linares, está producción será un hito para la ciudad: «Implica que gran parte de la comunidad se involucre. La gente puede experimentar de primera mano lo que significa participar en un rodaje».

«No solo mostrará los paisajes de nuestra ciudad al mundo, sino que también implicará la contratación de más de 300 extras locales, generando trabajo y participación comunitaria», indicaron.

Netflix en Bariloche: los detalles de la grabación

La serie, protagonizada por Rodrigo de la Serna, estará ambientada en los años setenta. Este es el motivo por el cual se eligió el Centro Cívico como spot, porque permite recrear los escenarios de esa época.

