Netflix en Bariloche | Los secretos del rodaje de Rodrigo de la Serna: cambios en las calles y cientos de extras

Bariloche y sus puntos más conocidos se transformaron en el set de grabación de la nueva serie de Netflix que tiene a Rodrigo de la Serna como protagonista. Diario RÍO NEGRO te acerca los secretos del detrás de escena de esta producción. Desde cambios en las calles y puntos emblemáticos de la ciudad hasta detalles de las locaciones.

Los secretos del rodaje de Netflix en Bariloche: así cambian las calles para la serie con Rodrigo de la Serna

La nueva serie tiene como locaciones puntos emblemáticos de Bariloche. Uno de ellos es el Centro Cívico, donde se recreará una de las escenas más importantes de la filmación: el asalto al Banco Provincia de Río Negro, ubicado en Mitre al 500, de la mano de Aníbal Gordón.

Para esto, se reacondiciono el edificio del municipio y se «pintaron de color marrón los cordones de la plaza que hoy son rojos», según pudo conocer Diario RÍO NEGRO. Además, se cambiaron las cartelerías de las calles acorde a la época de los años 70s.

«En las calles se ve gente disfrazada, son muchos extras y Rodrigo de la Serna anda siempre en un Chevrolet 400 azul oscuro«, contaron fuentes cercanas al rodaje. Además, el rodaje incluye locaciones en Playa Centenario, al este de Bariloche, y en el hotel céntrico Tres Reyes -donde los delincuentes buscan al gerente del banco para abrir la caja fuerte.

Bariloche se convierte en set de Netflix: quién es Aníbal Gordon, el oscuro personaje que interpretará Rodrigo de la Serna

Aníbal Gordon, el personaje que interpretará Rodrigo de la Serna, fue uno de los criminales más infames de la década del ’70 en Argentina. Su historia transita entre el delito común y la represión ilegal.

Según la información brindada, en sus orígenes, Gordon fue un delincuente que estuvo involucrado en robos importantes, como el asalto a un banco en la Patagonia. Sin embargo luego se convirtió en un personaje de la represión y la violencia paraestatal, actuando para la Triple A y como agente inorgánico de la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), donde se lo conocía como: «Silva» o «Coronel Ezcurra».

Durante la última dictadura militar, se lo vinculó con el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que utilizaba el régimen como parte del sistema represivo. Fue señalado como el único civil al mando de un centro clandestino de detención.

Aníbal Gordon fue detenido en 1984 por el secuestro del político Guillermo Patricio Kelly y fue condenado en 1986 a 16 años de prisión por secuestros y por el asesinato de tres disidentes políticos cometidos en el periodo de 1973 a 1974.

Finalmente murió en prisión en 1987 supuestamente causa de cáncer de pulmón, aunque también indicaron que fue por un ataque cardíaco repentino.