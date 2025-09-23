Netflix lleva su set a Bariloche: los detalles de la nueva serie que protagonizará Rodrigo de la Serna

La plataforma de streaming Netflix llevará su set a las calles de Bariloche. Con una nueva megaproducción, la cordillera de la Patagonia será el escenario de las grabaciones de la serie que protagonizará Rodrigo de la Serna, junto a Matías Recalt y Camila Peralta. Te contamos los detalles del nuevo estreno.

La nueva producción de Netflix estará basada en la historia real de Aníbal Gordón, quién será interpretado por Rodrigo de la Serna y estará dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick.

Basada en la novela “Gordon” de Marcelo Larraquy, busca reconstruir la trayectoria criminal del represor durante los años 70. De la Serna será el encargado de interpretar al exladrón de obras de arte, represor de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti.

La serie, que contará con seis episodios, ya se graba en Buenos Aires y Río Negro.

Netflix en Bariloche: los detalles del set de grabación y las interrupciones que habrá

Según indicaron desde la municipalidad de Bariloche, desde el 24 al 27 de septiembre el tránsito se verá interrumpido en algunos sectores por la grabación de la nueva producción de Netflix.

«No solo mostrará los paisajes de nuestra ciudad al mundo, sino que también implicará la contratación de más de 300 extras locales, generando trabajo y participación comunitaria», indicaron.

En detalle los cortes se desarrollarán de la siguiente manera:

Miércoles 24 de 16.00 a 20.00: Centro Cívico – España y Beruti – San Martín y Libertad.

Jueves 25 de 12.00 a 20.00: cortes intermitentes de cinco minutos: Mitre y Quaglia – 12 de octubre y French – 12 de octubre y Palacio.

Viernes 26 y sábado 27 de 06.00 a 20.00: Centro Cívico – España y Beruti – San Martín y Libertad – Quaglia y Mitre.

«La Municipalidad solicita a automovilistas y peatones circular con precaución por las zonas mencionadas y respetar la señalización que dispongan los equipos de trabajo», manifestaron.