En Quito, muy lejos de Neuquén, Daniela Amondarain encontró su proyecto musical más importante: un disco con su propio nombre. Fue camino azaroso, eso sí. Un afiche pegado en la pared de un gimnasio la llevo a una playlist encriptada en código QR, que la llevó a una banda ecuatoriana de jazz, que no tardó en convertirse en su propia banda, que no dudó en acompañarla en su proyecto musical más importante: un disco con su propio nombre. La nostalgia y el deseo completaron ese maravilloso camino.



“Algo de vos”, ese disco en cuestión, publicado hace unas pocas semanas en las plataformas de streaming, ofrece un recorrido muy personal por el rock argentino a través de nueve canciones interpretadas en clave de jazz, de Fito Páez y Charly García Soda Stereo, Luis Alberto Spinetta y el Indio Solari.



Imaginado y concretado en la capital ecuatoriana, ciudad a la que Daniela llegó en 2021 y en la que pasó los siguientes dos años, “Algo de vos” es el resultado de una decisión, la de ponerle su propio nombre a un proyecto musical. Pero eso no hubiera sido posible sin, entre otras cosas, el estímulo que recibió de parte de Pies en la Tierra, la banda de jazz local que descubrió en aquella playlist encriptada en aquel código QR.



De regresa en la Argentina, Daniela Amondarain dialogó por teléfono con Diario RÍO NEGRO mientras caminaba por Palermo antes de regresar a Neuquén, donde tiene pensado volver a establecerse, volver a conectar con la escena local y retomar su proyecto musical con su amigo Gustavo Giannini, entre otras cosas.

Un viaje, una banda, un disco



“Era pandemia todavía y yo necesitaba un cambio radical de vida. Me tomé licencia en mis trabajos en Neuquén y me lancé a la aventura”, cuenta Daniela sobre los motivos que la llevaron a radicarse en Ecuador. “Me fui sin conocer nada de Ecuador, me instalé en Quito y fue una experiencia increíble. A los 15 días de haber llegado, tuve el primer show con unos músicos que conocí allá, máximos referentes de la escena del jazz ecuatoriano, un grupo que se llama Pies en la tierra”.



Sobre cómo dio con los músicos que la iban a acompañar durante toda su estadía ecuatoriana, dice Daniela: “Estando en el gimnasio del hotel donde me alojaba al principio me entero de que hay un festival de jazz, el primero después de los años de pandemia, y había una playlist que podías escuchar en Spotify descargándola de un código QR. La descargo y me pongo a escuchar a ver qué onda y escucho un sonido de piano increíble, un bajo, unos vientos… ¡guau! ¡Qué es esto! Y cuando miro decía Pies en la Tierra. Los agregué a Instagram, les escribí, les conté que era una cantante argentina que recién había llegado a Quito. Les mandé unas cosas mías y cualquier cosa que me avisan. No me van a dar ni un tronco de pelota, pensé. Pero resultó que sí, que les interesó. Me escribe Carlos Iturralde, el Cayo, que era el bajista, y me propone que nos tomemos un café así le contaba de mi. Después de hablar me presentó al pianista y me ofrecen hacer un show”.

Daniela Amondarain grabó su primer disco solista durante su residencia en Quito, Ecuador. (Fotos: Pao Caicedo/Diseño de imagen e indumentaria: Juana Arias)



Pies en la Tierra, una de las bandas más destacadas del jazz ecuatoriano, se convirtió en la banda de Daniela Amondarain en Ecuador. Pero fue mucho más que eso: fue la banda que la estimuló y la convenció a que se animara a ponerle su nombre a los proyectos musicales, entre ellos, el disco.



“Empecé a trabajar como Daniela Amondarain allá en Ecuador”, revela. “Nunca me había animado a usar mi nombre porque sentía que me quedaba grande eso, entonces siempre formaba parte del proyecto de otros, como Elefanticomio y Gustavo Giannini, con quienes grabé discos. Pero estando allá me tocó liderar, organizar, proponer temas, decidir como tocarlos… en un punto, estar a la cabeza de todos los proyectos y cuando nos teníamos que presentar les preguntaba a los músicos cómo nos presentábamos: como Daniela Amondarain Trío, me decían. ‘Vos sos la que va al frente, nosotros somos los que acompañamos’. Al principio dudaba de por sí o por no pero decidí hacerme cargo de que era yo la que llevaba adelante los proyectos. Bueno, es hora de largarme (risas)”.

Rock argentino versionado en Ecuador



Aunque esté hecho de joyas del rock argentino, “Algo de vos” es un disco cien por ciento ecuatoriano, aclara Daniela. Y lo es no sólo porque fue grabado en ese país con músicos de ese país. “Me pasó que la música argentina suena todo el tiempo en Ecuador, se escucha muchísimo Soda, Fito, Charly, Spinetta. Radios, bares restaurantes… en todos lados. Y cuando vos estas lejos la nostalgia hace lo suyo, entonces escuchaba esa música y dije qué pasa si a esto lo convierto en un proyecto, esas sensaciones que me da escuchar mi música, la música con la que crecí, reversionarla acá. Le dije a los chicos, se coparon y empezamos a trabajar en el proyecto”.

«Siempre fui cantante de música popular», dice Daniela Amondarain. (Fotos: Pao Caicedo/Diseño de imagen e indumentaria: Juana Arias)



La idea de un disco propio siempre estuvo entre los proyectos de Daniela Amondarain, pero, dice ahora, no habría sido este disco con versiones del rock argentino en clave de jazz su primer disco de no haber estado en Ecuador. “Si me preguntabas en algún momento si quería grabar un disco te habría dicho que sí y habría sido seguramente de standards de jazz, que es un poco lo que venía haciendo. Entonces dije qué pasaría si hago algo distinto, porque, si bien yo canto jazz, es lo más nuevo en mi vida. Siempre fui cantante de música popular, entonces me propuse plasmado ese transitar, esa búsqueda en diferentes estilos musicales y me parece que esta bueno porque la música que elegí para grabar es como muy representativa de mi historia como cantante”.



Daniela está segura de que no hubiera hecho este disco como lo hizo si no hubiera estado afuera. “Y fue increíble”, reconoce. “Elegir clásicos y reversionarlos fue todo un tema porque no es fácil reversionar un tema que todo el mundo conoce y canta. Me generaba un desafío enorme. Bueno, pero ¿por qué no?. Y de lo que se trató fue imaginarme cada canción y de cómo apropiarme de una canción que la saben todos. Respetar la esencia de cada una pero hacerlas mías. Ese fue el primer gran desafío: cómo las iba a interpretar yo”.

Canción x canción por Daniela Amondarain



Es el momento de hablar de las canciones. Una por una y en el orden en que aparecen en el disco, Daniela hace una breve descripción de las versiones.



“Promesas sobre el bidet”, de Charly García: “Tratamos de mantener su esencia rockera, pensar en la historia de Charly y en sus momentos turbulentos de su vida. También es una representación más rockera de mi historia en una versión bien jazzera, no sé si lo logré” (risas).



“Persiana Americana”, de Soda Stereo: empieza con un second line en la batería, con la idea que tenga un poco de la historia del jazz, gente de Nueva Orleans. Y a la vez tiene aquella esencia de mi preadolescencia”.

“Empecé a trabajar como Daniela Amondarain allá en Ecuador”, revela Daniela Amondarain. “Nunca me había animado a usar mi nombre». (Fotos: Pao Caicedo/Diseño de imagen e indumentaria: Juana Arias)



“Filosofía barata y zapatos de goma”, de Charly García: “No es un clásico pero me gusta mucho y me da un poco de ternura, me parece una canción como Cinema Paradiso, me imaginé eso. Ala vez, es una versión un poco soul, mas soft que la original. Su letra es increíble”.



“Corazón delator”, de Soda Stereo: “Otro Soda viejo. Me llevó a Edgar Allan Poe y su Corazón delator. El Cayo (Carlos Iturralde, bajista y arreglador del disco) me hizo una propuesta, empezar con una línea de bajo y yo meterme como en el medio, como en un lugar raro del arreglo. Me gusto y lo fuimos llevando al bajo como un instrumento al frente. Soy fan del bajo y me encantó que al tema lo lleve el bajo”.



“Durazno sangrando”, de Luis Alberto Spinetta: “Fue una de las canciones que escuché en aquella playlist del festival de jazz. Cuando la escuché no pude creer que hubieran hecho esa versión hermosa y quise sumar mi voz. La esencia de ese tema ya estaba arreglada así y está en un disco de Pies en la tierra que se llama ‘South Ahead’, un disco instrumental que está increíble. Les propuse sumar mi voz a la versión de ellos y así quedó”.



“Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez: “Me parece un temazo y ahí quise como marcar mi impronta folclórica, tenía ganas de que fuera la más latina y la más folclórica de las canciones del disco. Tiene un arreglo que va jugando con el folclore argentino y con algo de tango también”.



“Tumbas de la Gloria”, de Fito Páez: El amor después del amor fue ‘el’ disco de mi adolescencia. De Fito había elegido un montón y quedaron estas. Tumbas de la gloria porque la letra habla de irse, de las cosas que estuvieron y ya no y yo, estando lejos, esa letra me sonó muy fuerte. Yo la cantaba pensando en mi historia estando en otro país. Cuando estás en tu lugar hay cosas que se te vuelven mas naturales, pero cuando te vas de tu lugar las extrañas, personas, sonidos, sabores… todo eso me pareció que estaba representado en esa letra y el arreglo quise que fuera por ahí, como nostálgico”.

“Me pasó que la música argentina suena todo el tiempo en Ecuador, se escucha muchísimo Soda, Fito, Charly, Spinetta. Radios, bares restaurantes… en todos lados», confiesa Daniela Amondarain. (Fotos: Pao Caicedo/Diseño de imagen e indumentaria: Juana Arias)



“Un vestido y un amor”, de Fito Páez: “La elegí medio de ultima porque no iba a quedar. El disco iba a ser de ocho canciones y Raimon (Rovira, tecladista) me dice grabémosla los dos y la grabamos con ese (teclado) Rhodes y dijimos ‘che, tiene que quedar. No estaba pensada para el disco. Le quedó la armonía, todo lo demás fue improvisadísimo”.



“El tesoro de los inocentes”, del Indio Solari: “Me preguntaban por qué una del Indio y la respuesta es por qué no. Tiene una letra muy poderosa, muy actual y además se suma mi parte sentimental, gente que quiero y que siento que está representada en esa canción. Tiene un valor sentimental respecto de una persona que quiero mucho y dije tomo esta versión y la hago”.

Ficha técnica

Título: «Algo de vos»

Artista: Daniela Amondarain

Intérpretes: Daniela Amondarain (voz), Carlos Iturralde (bajo), Raimon Rovira (Teclados), Gilberto Rivero (saxos), Carlos Albán (batería), César González (percusión)

Arreglos: Carlos “Cayo” Irurralde; excepto “Filosofía barata y zapatos de goma”, por Raimon Rovira.

Grabado entre julio y noviembre de 2023 en estudios La Increíble Sociedad (Quito, Ecuador).

Edición: Ernesto Karolys y Chakal Navarro (La Toma Récords, Neuquén).

Mezcla: Ernesto Karolys.

Mastering: Edu Reyes.

Post Producción: Marcos Aechetti.

Dirección general: Daniela Amondarain.

Diseño de imagen e indumentaria: Juana Arias.

Fotografía: Pao Caicedo.