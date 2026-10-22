Emanero cierra los festejos por el aniversario de Cutral Co: a qué hora canta y dónde será el show gratuito este jueves

La imponente voz de Ángela Leiva junto con un espectáculo de fuegos artificiales marcaron la noche del miércoles en Cutral Co. Después de la primera jornada de celebración en el Parque de la Ciudad, la localidad se prepara para despedir los festejos por sus 93 años con otro recital de primer nivel: Emanero, con entrada libre y gratuita.

El cantante se presentará en el Parque de la Ciudad, en una jornada que también tendrá como protagonista al espectáculo Phaway, una propuesta de danza aérea y acrobacias. El predio está ubicado sobre la Ruta Nacional 22, en la zona del antiguo aeropuerto, frente al monumento a la Mujer.

Emanero en Cutral Co: a qué hora empieza el show y cómo verlo gratis

Emanero actuará desde las 21 y la entrada será gratuita, por lo que los vecinos y visitantes podrán acercarse al Parque de la Ciudad sin necesidad de comprar tickets.

Antes del recital, el público podrá disfrutar también de Célebrè, el espectáculo de la compañía Phaway. La puesta combina danza, acrobacias aéreas y luces, con artistas que realizan destrezas suspendidos a varios metros de altura.

El show de fuegos artificales de este miércoles por la noche en la comarca petrolera. Foto: Municipalidad de Cutral Co.

La propuesta suma disciplinas circenses y recursos visuales para acompañar la música. Así, el cierre del aniversario combinará recitales y acrobacias en el mismo predio, con actividades pensadas para compartir en familia.

El aniversario de Cutral Co tuvo cambios en la agenda por el clima

La celebración de este jueves tuvo modificaciones en el cronograma. Debido a las inclemencias climáticas, la Municipalidad suspendió el desfile aniversario y trasladó el acto oficial al Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi.

El acto inició a las 10 y contó con la participacion del Gobernador, Rolando Figueroa. Agrupaciones, instituciones y vecinos se sumaron a la ceremonia conmemorativa en el gimnasio.

Ángela Leiva brilló y la noche cerró con fuegos artificiales

La noche del miércoles tuvo figura a una brillante Ángela Leive. La cantante de cumbia llegó al escenario del Parque de la Ciudad y llenó de ritmo la celebración que reunió a una multitud de familias.

Foto: Municipalidad de Cutral Co.

El recital terminó con un espectáculo de fuegos artificiales, que acompañó la llegada de un nuevo año en la historia de la ciudad. En la celebración estuvieron el intendente Ramón Rioseco, el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, concejales y autoridades del Ejecutivo municipal.