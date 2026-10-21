Luck Ra, Fer Palacio, Ulises Bueno y Paquito Ocaño llegan a Los Menucos para la Fiesta de la Piedra Laja 2027

Los Menucos ya tiene confirmados los primeros artistas para la Fiesta Nacional de la Piedra Laja 2027.

Los Menucos ya tiene confirmados los primeros artistas para la Fiesta Nacional de la Piedra Laja 2027. Luck Ra, Fer Palacios, Ulises Bueno y Paquito Ocaño serán parte de la programación del evento, que se desarrollará durante tres noches, el 5, 6 y 7 de febrero de 2027, en esta localidad de la Región Sur de Río Negro.

La intendenta Mabel Yahuar anunció la grilla a través de sus redes sociales. A los nombres confirmados se sumarán artistas regionales y locales, mientras que desde el municipio adelantaron que en los próximos días se conocerá la programación completa de cada jornada.

Fiesta de la Piedra Laja 2027: entrada gratuita y expectativa en la Región Sur

Uno de los principales atractivos de la edición 2027 será que las entradas serán gratuitas. Aunque todavía no se confirmó oficialmente el predio, se espera que el espectáculo se realice en el estadio municipal, como ocurrió en ediciones anteriores.

La fiesta también genera expectativas por el movimiento económico que representa para Los Menucos y otras localidades de la Región Sur, especialmente para emprendedores, artesanos y productores que participan de las jornadas.

Desde el municipio informaron que próximamente se darán a conocer los detalles sobre el predio, la distribución de las actividades y la oferta de artesanos y productores.

Un homenaje a los trabajadores de la piedra laja

La Fiesta Nacional de la Piedra Laja es uno de los eventos destacados del calendario de Los Menucos, localidad reconocida como la capital provincial de la piedra laja. La celebración homenajea a los trabajadores vinculados con la extracción, industrialización y comercialización de la piedra laja y el pórfido.

Yahuar, quien lleva 27 años al frente del municipio, vuelve a apostar por una programación con artistas de alcance nacional para convocar al público y fortalecer una celebración que, en su última edición, reunió cerca de 40.000 personas.