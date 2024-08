Eruca Sativa filmó en Neuquén su último videoclip ¿Ya lo viste?

Eruca Sativa se presentó en Neuquén hace solo algunos días. Antes lo había hecho Lula Bertoldi. Pero, esa no es la noticia. La novedad es que publicaron un videoclip filmado y producido en Neuquén.

En su canal oficial de Youtube Eruca Sativa publicó el videoclip de «Creo», una canción que grabaron en 2023 en Zanon Fasinpat y que en esta ocasión interpretaron junto a la cantante neuquina Maca Montovi.

El videoclip ya tiene miles de visitas y representa para Eruca Sativa una manera de seguir apoyando con su música a las gestiones obreras del Parque Industrial de Neuquén.

El videoclip muestra a Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera de Eruca, acompañados por Maca Montovi en voces. Además, se los ve recorriendo la fábrica Zanon Fasinpat. La dirección estuvo a cargo de Facundo Bastreri, de Música por Zanon, acompañado por un equipo de camarógrafos y sonidistas para hacer el registro en vivo de imágen y sonido.

Show de Eruca Sativa en Neuquén:

El sábado pasado Eruca Sativa se presentó en Mood Live. Durante un nuevo show subieron al escenario trabajadoras de Zanon, Cerámica Neuquén y la Cooperativa Traful Newen. Ahí arriba reivindicaron varias banderas: el trabajo cooperativo en la coyuntura de recesión económica que afecta al sector industrial en Argentina y los reclamos que están llevando adelante los docentes respecto a la educación pública.

Cómo es el video de Eruca Sativa que filmó en Neuquén:

Qué dice la letra de la canción «Creo» de Eruca Sativa:

Creo

Que aquí no hay tierra santa

Ni palos, ni banderas

Más fuertes que mi amor

Crea

El fin de los lamentos

Sembrados en la tierra

Por los padres del rigor

Es este el momento

Con tal fuerza lo siento

Seremos Primavera

Que no haya sido en vano el dolor

Creo

Que ya amanece el canto

Y atrás queda la noche

De quien no tiene voz

Es este el momento

Con tal fuerza lo siento

Seremos Primavera

Que no haya sido en vano todo

Porque unidos nos sabemos fuertes

Venimos a luchar

Porque no seamos invisibles nunca más

Porque nadie viva en el silencio

Ni en la oscuridad

Porque no seamos invisibles nunca más

Porque unidas nos sabemos fuertes

Venimos a luchar

Porque no seamos invisibles nunca más

Porque despertamos para siempre

Y ya no hay vuelta atrás

Porque no seamos invisibles nunca más

Porque unidos nos sabemos fuertes

Venimos a luchar

Porque no seamos invisibles nunca más

Porque nadie viva en el silencio

Ni en la oscuridad

Porque no seamos invisibles nunca más

Porque unidas nos sabemos fuertes

Venimos a luchar

Porque no seamos invisibles nunca más

Porque despertamos para siempre

Y ya no hay vuelta atrás

Porque no seamos invisibles nunca más