Viaje a la música popular argentina: La Bruja Salguero y Lula Bertoldi, de Eruca Sativa, este fin de semana en Bariloche, San Martín y Cipolletti

La Bruja Salguero y Lula Bertoldi, dos de las voces más poderosas de la música popular argentina, se unieron para dar forma a un cancionero en vivo que combina la canción folclórica y el rock y poner en evidencia que se trata de dos estéticas con mucho en común.



Juntas, La Bruja y Lula salen de gira que, este fin de semana, hará escala en esta parte del país con shows, este viernes, a las 20, en el Camping Musical de Bariloche; mañana sábado, a las 21, en Espacio Trama de San Martín de los Andes; y el domingo, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti (ver aparte).



Distintas, pero juntas, hacen un show exquisito, intimista, intenso, “compinche”, junto a Julieta Lizzoli, en piano y coros; y Jose Torelli en guitarra.

La Bruja Salguero y Lula Bertoldi, durante el concierto que dieron en el Torcuato Tasso y que dio comienzo al proyecto. (Foto: Facebook/JAVFotoman)



Unidas por un teléfono que se (les) cruzó, Lula y La Bruja intercambiaron colaboraciones hasta darle forma a esta propuesta en la que ambas abandonan sus zonas de confort para habitar la de la otra y ofrecer exquisitas versiones de la música popular, de Mercedes Sosa y Daniel Toro a Luis Alberto Spinetta y Charly García, entre otros.

Historia de un encuentro



Tres momentos aparecen en esta historia en común que han ido construyendo ambas músicas. Bertoldi y Salguero se conocieron en 2019, cuando la cantante riojana invitó a Eruca Sativa a ser parte de su espectáculo en el Festival de Cosquín de ese año. “De ese encuentro nació una amistad muy linda”, cuenta La Bruja, apodada así desde sus años adolescentes. En marzo de ese año, hubo un segundo encuentro , esta vez solo con Lula y en el Torcuato Tasso de San Telmo.



El tercero fue no hace mucho, en un estudio de grabación, para registrar la colaboración de la guitarrista de Eruca en el último disco de La Bruja, “Mujer de albahaca”, editado en abril pasado. El tema en cuestión es “Los amanecidos”, la bella composición de Ramiro González. Y entre ambas, Gabriel Pedernera, por supuesto: el baterista de Eruca Sativa es el productor de “Mujer de albahaca”.



Aquel encuentro coscoíno llevó a Lula Bertoldi a profundizar en la cultura del norte argentino pero, especialmente, de la cultura riojana, sus mujeres, sus poesías. Y de ahí, con escalas, al flamante disco de La Bruja Salguero. “Vi el amor, la pasión de Lula hacia la cultura y la historia del norte argentino y cuando conoció todo lo que era de La Rioja, cuando conoció obrs como la cantata riojana, le encantó, le apasionó, hicimos intercambio de libros y es así que dije a la hora de grabar este disco nuevo ‘la quiero a Lula’, la vamos a poner al tanto de todo lo que hicimos, vamos a ir por una nueva y ya que le gusta lo que es la historia de La Rioja, lo que son las luchas, todos los tipos de lucha y en este caso las luchas federales fue entonces que decidí invitarla a cantar esta chacarera de Ramiro González, y es parte de una cantata dedicada a la lucha de los caudillos”.

La Bruja Salguero fue distinguida con el Premio Konex​ de Platino 2015 como la Mejor Cantante de Folklore de la Década.

En un diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO, días antes de emprendes viaje hacia la Patagonia, María de los Ángeles Salguero, distinguida con el Premio Konex​ de Platino 2015 como la Mejor Cantante de Folklore de la Década, Consagración del Festival de Cosquín 2017 y Premio Gardel en 2017 con su disco “Norte”, contó cómo sobre su relación con Lula Bertoldi , cómo el cancionero de una influyó en la otra y cómo este intercambio le abrió puertas a sus respectivos públicos.



La Bruja Salguero menciona a Mercedes Sosa como la alma mater de su unión con Lula. “Creo que hemos tenido una gran maestra, una gran guía para todas las cantoras y los cantores de Argentina que fue nuestra querida Mercedes, que ya nos enseñó esto de abrir fronteras, de patear paredes y de estar todos juntos”.

Lula Bertoldi, cantante y guitarrista del trío de rock Eruca Sativa.



Sin fronteras no hay géneros y todo parece suceder dentro de ese universo llamado música popular. Y así es como Lula Bertoldi, que es una de las cantantes de rock más potentes, le pone su voz y su energía a una zamba, una chacarera, una vidala chayera. Mientras que La Bruja aborda un tipo de canción que, si bien nacieron desde el rock, tiene mucho en común con la canción folclórica que ella suele a interpretar. Así, aparecen en este espectáculo joyas como “Barro tal vez”, del ya mencionado Spinetta, o “Zona de promesas”, de Soda Stereo.



Hablando de zonas, como también se trata de salirse de esa zona de confort, La Bruja sabe que tiene que cantar (al menos) una de rock posta: “La estoy eligiendo”, dice entre risas. “Estoy eligiéndola en este momento como para tratar de irme por ese lugar, pero la verdad que debut de ese tema va a ser justamente allá en el sur porque lo que hicimos ahora era otro repertorio, obras dedicadas a la mujer y ahora estamos como para otra lista”.



El primer espectáculo estaba hecho de canciones que funcionaban como homenaje a la mujer argentina, pero, en particular, a ña mujer riojana. Fue ese cancionero el que cautivó a Lula, contará Salguero en un momento de la charla con este diario. “Ahora, luego de un tiempo, estamos retomando este espectáculo tan lindo, con canciones nuevas. Es una mixtura entre el folclore y el rock argentinos”.

P: ¿Qué encontraron entre ustedes como para pensar que podía haber algo que pudieran hacer juntas, más allá de aquellos encuentros, entre el escenario y el estudio?

R: Creo que entre los artistas nos conocemos, sabemos cuál es el idioma que vamos manejando y en mi caso con Eruca, con Lula, con Gabriel Pedernera inclusive, que es el director musical de mi último disco, de Brenda (Martin), sus raíces y ese amor que tienen hacia lo fundamental, hacia lo que es la poesía de la música argentina y sobre todo. Nos conectamos aquella vez mediante teléfonos que se cruzaron. Así comenzó una linda charla como para empezar a ver qué era lo que íbamos a hacer en ese Cosquín Folclore e inclusive hay a futuro.

P: ¿De qué está hecho este nuevo repertorio?

R: Tenemos zambas, clásicos de folclore argentino que han marcado una época fuerte como es “Cuando tenga la tierra”, Daniel Toro y Ariel Petrocelli. Después, por supuesto, nos vamos a ir para el lado de La Rioja, también llevando nuestra vidalas chayeras, chacareras. Voy a poner un poco también de lo que es este disco nuevo mío que ha salido hace poquito, Mujer de albahaca, vamos a tocar un par de chacareras de ahí como “Los amanecidos”, una obra dedicada al Chacho Peñaloza. Después nos iremos para el lado del rock con Spinetta, Charly, Pedro Aznar, Fito Páez y su “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, y Eruca Sativa, claro, con “Amor ausente”.

P: Pareciera que hay algo que va más allá de lo musical cuando dos artistas deciden unirse, ¿qué hubo entre ustedes para que el encuentro finalmente funcione?

R: La verdad es que hay hay algo que es aparte de todo y que es lo que suele ocurrir en estos casos. He tenido muchos encuentros que funciona a cierto nivel pero en los que no siempre sucede eso que lo hace especial. Te puedo mencionar, por ejemplo, mi encuentro con Bruno Arias, que fue muy parecido al que sucedió con Lula, un es idioma que va mucho más allá de lo palpable. Es algo que tiene que ver con energías, con su forma de pensar y con su forma de sentir la vida, con su forma de caminar todo lo que tiene que ver con nuestra identidad. Creo que esa es la parte que más nos une y que más me atrae de ella. Y con respecto a la cuestión vocal, se unifican muy bien, podemos realizar ese engarce que es tan difícil muchas veces, no? Porque al ser dos voces solistas, y es lo que me solía ocurrir con Bruno, cada una tiene como su prestancia, su magia especial, pero, a la hora de ir a un dúo es como que tenés que borrar todo, tenés que borrar absolutamente todo lo que traes de antes y engarzarte a la otra persona, a la otra voz.

Más allá de esto, tiene que ver con el alma, con lo que ella siente, con lo que cree que vamos por ese lado, a acomodar los vibratos de la voz, la intensidad y lo logramos. Hay temas, por ejemplo, “Amor ausente”, de Eruca Saticva, donde se crea una cosa más mística, muy linda, por cierto. Y me lleva también, por supuesto, a encenderme a mi porque, así como en el rock, dentro de folklore tenemos también nuestra parte bien potente, como son las chacareras, como son nuestras vidalas chayeras. Es muy lindo lo que se logra y escuchar a Lula cantar zamba, bueno, ese es otro plan también (risas).

A mí siempre me ha gustado esto de poder mostrar todas las aristas de la música argentina”. La Bruja Salguero

P: ¿Sintieron desde un principio que la cosa iba a funcionar?

R: En realidad, fue un primer encuentro que habíamos hecho y como que todo anduvo muy bien gracias a la asociación de público y nuestra energía. Yo creo que también es eso, no? Porque uno cuando ensaya, bueno, hay como un tiempo, un color, pero cuando vas al vivo es otra cosa, ahí es cuando pelás realmente lo que sos. Cuando fue ese primer encuentro sucedió aún más lo de fusionarse y fue así que empezaron a salir otro espectáculo y otro y otro… y acá estamos (risas).

P: Y evidentemente el encuentro de ambas funcionó porque todo muy lindo, pero si no hay aprobación del público, no hay fusión que valga, no?

R: Ah, sí! así es, gustó. Y bueno, lo lindo de todo esto es que se mezclan nuestros públicos. Está bueno eso, no? A mí siempre me ha gustado esto de poder mostrar todas las aristas de la música argentina. Y con este espectáculo abarcamos toda esta rítmica, toda esta poesía y además nos cruzamos con otros estilos, entonces eso es maravilloso.

La Bruja + Lula, de gira por el Sur

Viernes 14, a las 20, en Camping Musical (Av. Bustillo Km 25- Llao Llao, Bariloche). Entradas en venta por evenbrite.com.ar.

Sábado 15, a las 21, en Espacio Trama, de San Martín de los Andes. Entradas en venta en boletería de la sala y por Entradaweb.

Domingo 16, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). Entradas en venta en

Flipper (Neuquén), Nikel (Cipolletti) y por sistema tuentrada.com