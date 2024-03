Acude a la cita, ya: Massacre vuelve a Neuquén con un show que promete clásicos y novedades

Ahora sí, Massacre vendrá a Neuquén. Luego de la cancelación del festival que lo tenía como cabeza de lineup, en agosto del año pasado, la (a esta altura inclasificable) banda liderada por Wallas, cultor del skate rock desde los lejanísimos ochentas, tocará la ciudad capital después de ocho años. Será en Casino Magic, este domingo a las 20, y será, en palabras de propio Wallas, “una experiencia única”.



Formada en 1986, al calor del under porteño, Massacre Palestina, tal era su nombre original, se mantuvo vigente durante casi 40 años sostenida por una presencia escénica por demás original producto de la originalidad de su frontman y por las influencias musicales solo compartidas por Sumo y no muchos más: Joy Division y el lado poco luminoso del pospunk.



Superadores de todas las modas (y modos) los Massacre dieron forma a una discografía sólida y coherente de ocho discos de estudio con canciones que son parte de la crónica del rock argentino y que, por supuesto, dice mucho más que cualquiera de las etiquetas que el mainstream le supo pegar en su espalda. Por caso: skate punk.



Massacre es una de las mejores y más originales bandas de rock de la Argentina, con un sonido que surfea la psicodelia, el pop rock y el rock puro y duro y una lírica brillante y siempre inspirada de Wallas, cuyo nombre civil es Guillermo Cidade.



Tras años de silencio discográfico, un silencio que ya va para los nueve años tras la edición de “Biblia Ovni” (2015) y que se verá (¡por fin!) interrumpido en algún momento de este 2024 cuando la banda edite “Nueve”, su noveno disco de estudio… justamente.



“Nueve ya está listo”, avisa Wallas durante un diálogo con Diario RÍO NEGRO, a propósito de su inminente visita a Neuquén. “Le faltan nada más que retoques que son unas sorpresas que le queremos agregar”.



De “Nueve” ya se conocen tres: “Mariposa” y “Ella va/”, el single editado en vinilo, de ahí que sean dos, uno para cada lado. “Mariposa”, en cambio, solo en plataformas de streaming. “Escuché el otro día que ya no se fabrican cd, que la gente ya no los compra más así que este disco no va a salir en ese formato”, aclara Walas.



Sobre la historia de Massacre con el vinilo, el cantante y letrista cuenta: “editamos El Mamut (2007) en vinilo y también nuestro primer disco “Sol Lucet Omnibus” (1992) el primer disco también. Este single es de siete pulgadas, transparente, una cosa hermosa para coleccionistas, fetichistas”. (risas)

“Gusta mucho, hubo buena aceptación”, dice Wallas sobre las tres canciones del nuevo disco qude ya fueron editadas. “Como siempre que sacamos música nueva la vamos tocando en vivo de a poco, se van consolidando. Son temazos”.



“Nueve” es toda una novedad para los Massacre, ya que se trata de un disco hecho con tres productores diferentes y no porque hayan cambiado de planes, sino porque justamente ese era el plan, “un tríptico”, en palabras de Walas, donde cada uno de los tres productores tuvo a cargo tres canciones.

“Ella va/”La cita”, el single editado en vinilo es lo último que se conoció de “Nueve”, el próximo disco de Massacre.



Uno de ellos fue nada menos que Gustavo Santaolalla. La ya conocida “Mariposa” es una de sus tres canciones. A las otras dos las conoceremos cuando se edite el disco porque, como aclara Wallas, ya no editarán más singles. Lo próximo será el disco completo.



“Como es un disco de nueve canciones, irán cinco de un lado y cuatro del otro, por lo que tendremos que ver las duraciones de las canciones porque algunas son muy largas, psicodélicas, sinfónicas, progresivas, hay de todo”, le decía Wallas a Diario RÍO NEGRO en una entrevista de mediados del año pasado.

Los Massacre en Primavera Sound 2023: “Ese día la rompimos, estuvo buenísimo el show de Massacre”, destacó Walas.



¿Quiénes son los tres productores? Uno, el ya mencionado Santaolalla. Otro de los productores involucrados en “Nueve” es Héctor Castillo, de vastísima trayectoria internacional. Entre sus trabajos solo mencionaremos “Fuerza Natural”, de Gustavo Cerati, suficiente para saber de quién hablamos. Castillo produjo “Ella va/La cita”.



En cambio, del tercer productor sabremos cuando salga el disco. Se trata de Federico «Fico» Piscorz, nada menos que el guitarrista de Massacre, esta vez en su doble rol de músico y productor de la banda. Ninguna de las tres canciones producidas por “Fico” fueron editadas aún y será todo un hallazgo conocerlas.

Como siempre que sacamos música nueva la vamos tocando en vivo de a poco, se van consolidando. Son temazos”. Walas, sobre «Mariposa» y «Ella va/La Cita», los tres adelantos del próximo disco de Massacre.



¿Qué dijo Wallas de cada una de las partes del disco? “La fase Santaolalla es más psicodélica, el tocó y cantó, me pidió si podía meter voces y guitarras y por supuesto que le dije que sí. La fase de Texas es completamente desértica, mucho más desértico el sonido, se ve que nos influyó el lugar porque logramos un sonido más de ruta desértico. Y la fase de Piskorz es mucho más experimental con tres canciones que están buenísimas”.



Cuando Wallas habla de la fase Texas habla del trabajo de Castillo en Sonic Ranch, su majestuoso complejo de grabación ubicado en la localidad texana de Tornillo.

Sobre cómo llegó el guitarrista de Massacre a ser productor de un disco de su propia banda fue, decía Walas, una propuesta de sus propios compañeros. “El se fue encumbrando, paralelamente a tocar en Masacre como DJ y como productor. La verdad es que viene produciendo cada vez mejor hasta el punto de haberse ganado el honor de estar en este podio de productores con ganadores de Grammys y de Oscars como son Castillo y Santaolalla. Pusimos en sus manos la confianza para que nos produzca y fue el más exigente de todos”.



Sobre el material de lo que está hecho “Nueve”, destaca Walas: “Este disco tiene muchos himnos a la nueva espiritualidad, tiene canciones como ‘Medusa lunar’ y ‘La máquina del tiempo’, incluso ‘Mariposa’. Tiene mucho de física cuántica, muchas de las cosas que nos gustan con Gustavo Santaolalla, tiene mucho de fenómeno ovni, de lo paranormal y lo paradimensional, estamos recontentos con el disco”.



La música es la de siempre, aclara el cantante, pero, “me doy cuenta en la lírica de esas canciones, en algunas frases, que estábamos influidos por el encierro, el aislamiento. Las letras fueron todas escritas en cuarentena. Escribo cosas de espiritualidad, paranormales, fenómenos sociales y psíquicos, estados de ánimo, pero me di cuenta de que el disco tiene lo que yo llamo himnos para la nueva espiritualidad, mucha cosa holística, astrológica, numerológica”.



Sin embargo, reconoce que se alejó un poco del conspiracionismo porque le empezó a dar un poco de miedo. “Me preocupa, me estresa, sí, me alejé un poquito de esa cosa conspiranoide”. Tiene sus motivos Walas para correrse de ese conspiracionismo que siempre lo acompañó porque tuvo el coronavirus dentro de su cuerpo y no la pasó nada bien.



“Unas de las cosas que manejan las conspiraciones eran sobre la veracidad o no de la pandemia y a mi cuando me agarró tan fuerte que casi me muero fui de los primeros en salir a decir ‘chicos, esto es verdad’. En septiembre de 2020, plena pandemia, tiempo en que creíamos que el virus se pegaba a todo, Walas contó su terrible experiencia a través de sus redes sociales y que Jorge Rial paso “no una sino dos veces” (risas), acota.

“Este disco tiene muchos himnos a la nueva espiritualidad. Tiene mucho de física cuántica, tiene mucho de fenómeno ovni, de lo paranormal y lo paradimensional, estamos recontentos con el disco”. Walas, sobre «Nueve», el inminente próximo disco de Massacre.



Pero Walas y Massacre gozan de buena salud. El año pasado se dieron el gusto de compartir cartel con The Cure en el Primavera Sound. Así lo recordó en una entrevista con el sitio Indie Hoy: “Tuve una triple experiencia: toqué con The Cure, vi el show de The Cure y, una cosa espectacular y muy valiosa, vi la prueba de sonido de The Cure. Por casualidad, el día anterior probábamos sonido las bandas y cuando termina la prueba de Massacre yo pregunté: ‘¿quién está por probar al lado?’. Me dicen: The Cure. Me quedé como un nenito sentado ahí al costado, agarré una botellita de agua y me vi toda la prueba entera, desde cero. Ese día la rompimos, estuvo buenísimo el show de Massacre”.



Este año, tras varios shows en Capital Federal, están listos para una gira que los traerá a Neuquén y que, a fines de abril, seguirá por Europa. Para el concierto de este fin de semana en Casino Magic, Walas solo dice que “habrá temas de todas las épocas de la banda, temas que tienen videoclip, algún cover vamos a meter y de lo nuevo las canciones que ya se conocen”.



De la última vez de Massacre en Neuquén, no recuerda casi nada, pero “seguro estuvo buenísimo, ver a Massacre es una experiencia única ¡Y no sabés lo bueno que están los shows de Massacre, a mi cada vez me gustan más!”.

Massacre, este domingo, a las 20, en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén. Banda invitada: Muster.

Entradas: desde $15000. Puntos de venta: Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), Croma (Perito Moreno 141, Neuquén), Nikel (San Martín 526, Cipolletti), boleterías del casino y por sistema a través de entradauno.com