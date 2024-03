La obra de teatro «Eso que (no) decimos» llega a Casa de la Cultura de Roca

¿Qué pasaría si todo lo que callamos se hiciera visible? Sería algo interesante de ver y escuchar. Más aún: ¿qué pasaría si todo aquello que callamos fueran, además, nuestros secretos, deseos y temores? Sería más Interesante… e inquietante aún.

De estas preguntas está hecha “Eso que (no) decimos”, la obra escrita por Max Luppino, que este fin de semana llega a Roca para dos funciones, este sábado y el domingo, en Sala 2 (y más allá también ya verán por qué) de Casa de la Cultura. (ver abajo)



Dirigida por Luciana Barboza, esta original comedia dramática de situaciones que, a primera vista aparecen como independientes unas de otras, van conformando un hilo narrativo que tendrá un desenlace sorpresivo con el público como invitado, literalmente.



El elenco, compuesto por el propio Max Luppino, Agustina Barrasa, Pato Citrón, Chiki Graziano y Ras Tute, incluye a la actriz Nayla Golvas, quien, aunque nacida en Mendoza, pasó buena parte de su infancia y adolescencia en Roca, donde comenzó su formación como actriz. Por eso, no es casual que la obra llegue este fin de semana a la ciudad.



Radicada hace ocho años en la ciudad de Buenos Aires, Nayla, quien el domingo cumplirá 26, es parte del elenco de “Eso que (no) decimos” desde su estreno el 22 de mayo de 2022 en el Centro Cultural TER, un espacio propio emplazado en una vieja casona en el barrio porteño de Floresta.



Será un fin de semana muy especial para Nayla no sólo porque regresa a Roca como actriz, sino porque lo hará en la sala donde había actuado por última vez antes de partir. “Hacía el taller de teatro de adultos con Emiliano Sánchez, tuvimos nuestra muestra de fin de año en Sala 2 de Casa de la Cultura y a los dos meses, me fui a Buenos Aires. Tenía 17 años”.



Acerca de la obra, cuenta Nayla: “El autor es Max Lupino, que también es acto, y todo el elenco es un grupo de amigo que viene trabajando desde hace muchos años, todos son actores. Max escribió esta historia que tiene mucho que ver con su vida, experiencias personales que quería contar y la fue armando dándole personajes a sus amigos con quienes venía trabajando”.



Nayla llega a la obra a partir de un personaje particular que tenía la obra, el de Belén. “Necesitaba una actriz para el personaje de Belén, que es una chica con un momento jugado dentro de la escena y necesitaban una actriz que se animara a jugarlo. Agustina Barraza, que es mi compañera actriz le dijo a Max que yo podía hacer ese personaje. Se pusieron en contacto conmigo en 2021, me presentaron la obra, la leí y me encantó la propuesta. Porque es una obra que sale de lo convencional, no es que la gente va y se sienta lo que dure la obra, sino que tiene traslado, hay situaciones que suceden en otros espacios escénicos”.

Nayla Golvas, en escena, en el espacio que el grupo tiene en el barrio porteño de Floresta.



Vayamos a la sinopsis de la obra: Un rompecabezas de momentos íntimos que no solemos contar. Cuatro historias cotidianas que se entrecruzaran con tanta fuerza que detenerlas será inevitable. El espectador será testigo y cómplice de sus confesiones, en una experiencia teatral inmersiva que nos desafía a cuestionar nuestros propios secretos y a mirar más allá de las apariencias.



Volvamos a Nayla: “Es una comedia dramática en la que, en cada escena, vamos conociendo las historias de cada uno de los personajes. Estas historias, en principio no parecen relacionadas, pero, al transcurrir la obra, se genera un hilo conductor, se van entrelazando las vidas de todos y en la última escena hay un secreto que es develador”.



La obra, revela la actriz, “habla de los vínculos, de los de pareja, de los vínculos amorosos, de hermandad, los amores temporarios… y en todos ellos surge un secreto que va a quedar develado y va a generar un conflicto”.

El punto de partida de “Eso de lo que (no) hablamos” es una situación de pareja de muchos años que conviven hasta que se pelean por lo que parecería una tontería, pero que termina siendo algo muy fuerte y deciden separase. Las siguientes escenas de la obra muestran cómo siguen sus vidas por separado.

Cada una podría funcionar así como piezas unitarias, historias en sí mismas que, a medida que avanzan las historias estas se entrelazan dando forma aun relato por demás original en su montaje. unitarios que a medida que avanzan las historias están entrelazadas. El público va descubriendo las conexiones hasta llegar al final donde todo se (entre)cruza.



Pero el público hace algo más que eso. O, en todo caso, para descubrir aquellas conexiones tendrá que moverse. Moverse en serio: dos actores los invitan a desalojar la sala y habitar otros espacios escénicos que propone la dramaturgia.



Estas secuencias funcionan como transiciones entre escenas, donde, en vez del apagón, hay dos actores, que son los que más interactuan con el público, quienes invitan al público a que se traslade a otro espacio escénico. Esta secuencia se repite dos veces en toda la obra: va de la Sala 2 propiamente dicha a un escenario montado en el patio de Casa de la Cultura y de ahí al escenario del hall del edificio donde finalmente terminará la obra.



El público se convierte en parte de la puesta al ser los invitados a un cumpleaños sorpresa que sucede en la última escena. ¿Cómo movilizar a decenas de personas sentadas en una sala sin que esto interrumpa la continuidad de la obra? O, qué tan rápido hay que hacerlo? Es que los traslados están con la impronta de apurar el paso para llegar antes que el cumpleañero.



“El autor lo hizo en base a un centro cultural que tiene con otros amigos que es un PH, una casona gigante, y le gustaba la idea de recorrer la casa y se le ocurrió que esta obra podía tener eso. Y la verdad es que funciona fantástico”, explica Nayla.



Nayla Golvas nació en Mendoza donde pasó su primera infancia. A los ocho años, por cuestiones laborales de sus padres se radicó en Roca, donde vivió hasta los 17 años, cuando se fue a Buenos Aires a contintuar con su formación artística. “Comencé danza clásica a los 8 años, también estuve en un coro de niños en IUPA. Si bien tienen una muy linda formación, con el paso de los años sentí la presión y era muy niña por eso decidí dejar y disfrutar más mi infancia”, le contaba Nayla en una entrevista con Río Negro Radio, en junio pasado.



“Con el tiempo que me quedó libre decidí hacer un taller de teatro en Casa de la Cultura con Licia Schmidt y Emiliano Sánchez. Éramos niños y nos incentivaron tanto que salió un grupo de teatro independiente. Hicimos un montón de obras y dimos muchas funciones”, recordó durante aquella entrevista. “Fue un antes y un después”, reconoció.



A los 17, Nayla partió a Buenos Aires para estudiar la carrera de actuación y artes dramáticos en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde aún continúa estudiando.

Su primera experiencia destacada en el teatro porteño fue nada menos que en la obra “Despojo”, protagonizada por Esther Goris. “Ellos venían haciendo la obra Despojo pero Barbie Vélez estaba embarazada y a los cuatro meses decidió dejarla. Ahí surgió la posibilidad con el productor Victoriano Pollola”. La propuesta fue primero por cuatro funciones, luego fue el resto del mes y finalmente fueron varios meses. La obra estuvo en cartel hasta fines de diciembre de 2022.

«Eso que (no) decimos»: ficha técnica y funciones

Autoría: Maximiliano Luppino

Actúan: Agustina Barrasa, Pato Citrón, Nayla Golvas, Chiki Graziano, Maximiliano Luppino, Ras Tute

Diseño de luces: Ramiro Carrillo

Diseño gráfico: Nayla Golvas

Dirección: Luciana Barboza

Duración: 90 minutos

Clasificaciones: Teatro, Presencial, Adultos

Funciones: sábado y domingo, a las 20, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1943, Roca)

Entradas: $6000/$4500 anticipadas limitadas.

Puntos de venta: en la boletería de Casa de la Cultura o, por sistema, a través de alternativateatral.com