Este viernes, Anitnegra presenta su disco «Cuando pase la tormenta»

La banda neuquina Anitnegra presentará oficialmente “Cuando pase la tormenta”, su segundo disco. Será este viernes, a las 21:30, en Casino Magic (Planas 4004, Neuquén. Estarán como invitados Muster, Qatarsis y el DJ Huguito Bogliacino. Las entradas se pueden conseguir a través de PlateaNet.



Editado en noviembre del año pasado, “Cuando pase la tormenta” contiene doce temas en su mayoría de rock&pop y otras que navegan entre la murga uruguaya, la cumbia, el rock progresivo, el country y el reggae, una variedad sonora muy característica de la banda.



“Cuando Pase la Tormenta” contó con músicos invitados como Gonzalo Japo Castex (ex percusionista de Notevagustar), César Salgado y Giuliano Perego (ex integrantes de AnitNegra), Fito Tapia (bajista y contrabajista neuquino) y la murga uruguaya Agarrate Catalina con su líder Tabaré Cardozo, que ya había participado de “Al Revés” (2018), primer disco de estudio de la banda.



Si bien Anitnegra viene tocando las (ya no tan) nuevas canciones casi desde su edición, esta noche serán presentadas a lo grande podría decirse, en una sala grande como la Sala Rainbow, con una sección de vientos especialmente conformada por Guillermo Vera para la ocasión, audiovisuales que acompañarán a las canciones y un sonido de lujo que será registrado para un futuro trabajo audiovisual.

En un diálogo con Diario RÍO NEGRO Julio Sierra, guitarra, voz líder y compositor de Anitnegra, comentó que la banda llega en muy buena forma a esta fecha gracias a que recuperaron una vieja práctica: tocar seguido en lugares chicos.



“Estamos muy contentos, hicimos unas presentaciones en Junín, San Martín, estamos tocando bastante más seguido, en Centenario, en Cipolletti, cosa que no hacíamos antes, tocar en bares y recorrer lugares con la banda. Creo que perdimos bastante tiempo en no tocar en lugares así, no había tantos tampoco, ahora sí, vuelven a haber lugares chicos donde tocar”, cuenta Julio Sierra, quien celebra el regreso de bares culturales, lugares con sonido propio, una técnica que les permita acomodarse bien sin improvisar.



Para el también líder de la banda de covers La Nocturna, formada por los mismos músicos de Anitnegra y que la precede, Neuquén es un lugar muy dicífil para bandas con canciones propias: “Nosotros lo vivimos con La Nocturna, con la que llenamos cualquier lado haciendo canciones de Charly García, de Gustavo Cerati… y con Anitnegra no, cuando hacemos nuestras canciones nos cuesta mucho más”. El músico cree que la solución es tocar más, por eso celebra poder contar con lugares chicos que permitan organizar shows más sencillos y menos costosos que lo que exigen salas más grandes.

Creo que perdimos bastante tiempo en no tocar en lugares así, no había tantos tampoco, ahora sí, vuelven a haber lugares chicos donde tocar”. Julio Sierra, voz y guitarra de Anitnegra.



Editado muy cerca de fin de año, la banda prefirió esperar para presentarlo de manera oficial. “Salió justo en época de vacaciones y no quisimos presentarlo en ese momento, preferimos esperar hasta marzo para poder contar con gente que a fin de año no hubiera podido estar”, explica Sierra.

La lista de temas incluirá varias canciones de “Al revés” y otras que están desparramadas por las plataformas de streaming y que no fueron parte de ese primer disco, como “La última charla”, la canción de 2021 que Julio Sierra le dedicó a Diego Maradona y que contó con la contó con la colaboración de Bersuit y la producción de Pepe Céspedes y Juan Bruno y la voz de Cóndor Sbarbati. También van a estar todas las canciones del último disco, por supuesto. “Va a ser un show largo, lindo, muy dinámico”, adelanta el líder de la banda.



A futuro, Anitnegra tiene dos canciones por delante. Por un lado, “El mundo por delante”, una canción que Julio Sierra le dedicó a El Esclavo, un amigo fallecido hace tres años y que la banda va a grabar en los estudios RAG, de Roca, una vez que pase el show de esta noche. Está todo listo para entrar al estudio RAG, de Roca. La mezcla y masterización estará a cargo de Martín Pomares.

Por otra parte, Dino, el bajista de La Delio Valdés, les está produciendo una cumbia que compusieron, que le mostraron y que le gustó tanto que se puso a trabajar en ella para que graben. “Le mostramos la canción y le encantó: ‘quiero producirla y quiero que la graben’, nos dijo. Y en eso estamos. Cuando vinieron con La Delio a la Fiesta de la Confluencia nos juntamos a comer y hablamos del proyecto.

Tras algunos movimientos, la alineación de AnitNegra quedó conformada por Julio Sierra en voz, Juan Pablo Sierra en guitarra y voz, Santiago Chávez en teclados, Ezequiel Díaz Baruj en guitarra, Mirko Aguirre en batería y Hugo Aroca en bajo.

“Va a ser un show largo, lindo, muy dinámico”. Julio Sierra, sobre el show de este viernes.



Su álbum debut salió a fines de 2018. Fue grabado en el estudio de Notevagustar en Montevideo, Uruguay, con producción musical a cargo de Francisco Nasser, tecladista de esa banda uruguaya. “Al Revés” arrojó dos cortes: “Saliste a ver” y “Te vuelvo a buscar”, que contó con la participación de Tabaré Cardozo, Agarrate Catalina, Hugo Fatorusso y Diego Bartaburu.

A mediados de 2019 la banda tenía planeado trabajar sobre su segundo disco de estudio con la producción de Juan Bruno y Pepe Céspedes de Bersuit Vergarabat, pero resultó imposible a causa de la pandemia. Entonces se decidió grabar un disco en vivo titulado En El Español, grabado en el Teatro Español de la ciudad de Neuquén. El material en crudo fue mezclado y masterizado por el ingeniero Carlos Nolan a mitad del año 2020.

En 2022 se despertó otra vez la idea de ingresar a estudios a grabar canciones nuevas, esta vez de la mano del guitarrista compositor y productor Nahuel Piscitelli de Cruzando el Charco. La pre producción se realizó en Neuquén.

La mayoría de las canciones fueron compuestas en época de pandemia, algunas presenciales, otras a distancia, y otras que ya estaban listas a la espera de poder producirlas. Una vez realizada la selección de los doce temas que integran “Cuando Pase la Tormenta”, se registró la instrumentación en el estudio RAC de General Roca y las voces y coros en el estudio platense de Nahuel Piscitelli.

La mezcla y mastering corresponden al ingeniero y productor Ariel Lavigna, creador de Turn The Music Up/ADA Latin, sello que editaría el álbum. Los logos fueron diseñados por Jimena Díaz Ferreyra y el arte de tapa por Damián Mulet.