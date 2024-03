Hey Ho! Let’s Go: cincuenta años de Ramones

Si el punk es neoyorquino, y sí que lo es, entonces su cuna fue el barrio de Forest Hills del distrito de Queens. Esto, siempre y cuando The Ramones sea la banda fundadora del punk. Y sí que lo fue. Lo que no significa que haya sido la única.



(No tan) feos, (no tan) sucios y (no tan) malos, The Ramones dieron forma a un tipo de rock feo, sucio y malo pero efectivo y mucho más cercano al piberío que habitaba la Nueva York de los ‘70. Una Manzana Sucia que estaba muy lejos aún de ser la Gran Manzana que es hoy.

Una postal de Nueva York de 1974.



La Nueva York que parió el punk no era la Nueva York de los friends de Central Perk, era más bien la Nueva York sucia, violenta y corrupta que recorría Travis Bickle el atribulado taxi driver de Martin Scorsese, la de Serpico y Gánster Americano. Esa Nueva York era.

«No había nada como los Ramones antes de que apareciéramos. Fue una nueva manera de mirar la música. Tomamos el sonido del rock, lo metimos en un mundo psicótico y lo hicimos encajar en una línea de energía recta». Tommy Ramone, a la revista Rolling Stone.



Progresivo, sinfónico, glamoroso, virtuoso, el rock se había vuelto excesivo, majestuoso y antipático. ¿Qué lugar había allí para los pibes? Ninguno, dijeron en el barrio. Volvamos a The Ramones. Su historia es la de Jeffrey Hymann y John Cummings, amigos del barrio y compañeros del Forest Hills High School, el mismo colegio al que iba Peter Parker por decisión de otro vecino del barrio: Stan Lee; Douglas Colvin, nacido en Virginia, criado en Alemania y establecido en Forest Hills cuando ya era adolescente; y Tommy Erdélyi, que había nacido en Hungría.



A fines de los 60, Jeffrey había formado una banda glam llamada Sniper, que no funcionó. Luego, lo intentó con su amigo John y tampoco. John se unió a Tommy Erdélyi llamada Tangerine Puppets y no, tampoco.

En una era de rock progresivo, con sus complejidades y sus contrapuntos, teníamos una perspectiva de la no musicalidad y la inteligencia requeridas por la música». Tommy Ramone, en 1979, a la revista Rolling Stone.



Sin embargo, a principios de los 70, los planetas rockeros parecieron alinearse (o algo así) para ellos: Jeffrey era, cuando no, cantante en una banda del barrio. Jeffrey conoce Douglas, que era amigo de John, que ya era amigo de Jeffrey y a su vez amigo de Thomas. Señoras y señores: The Ramones… o algo así.

La primera alineación de la banda tenía como integrantes al guitarrista John Cummings, el guitarrista rítmico y vocalista Douglas Colvin, el baterista Jeffrey Hyman y a Richie, un amigo de todos, al bajo, quien se iría poco antes del primer concierto simplemente porque toda banda de rock que se precie de tal siempre tiene un integrante que se va antes de que todo suceda.



Tommy sería el mánager y como tal fue quien le consiguió a la banda su primera sala, Performance Studio, en Manhattan, la de los 70, que estaba lejos de ser el corazón del mundo financiero que es hoy.

Pero antes de tocar por primera vez, la banda tomó una decisión: todos deberían portar el apellido Ramone, Así, Jeffrey, que era el baterista, sería Joey Ramone, Douglas, que, además de bajista en lugar de Richie, era el cantante, sería Dee Dee Ramone; y John sería Johnny Ramone.

The Ramones en el CBGB, una noche cualquiera de 1976.

En esa sala dieron su primer concierto, el 30 de marzo de 1974 ante unas 30 personas y con un repertorio compuesto únicamente por versiones de otros artistas. Y fue todo un desastre, obviamente. Una de las razones fue porque Dee Dee no podía tocar y cantar a la vez, por lo que decidieron que Joey sea el cantante y que Tommy se hiciera cargo de la batería. Ahora sí: señoras y señores, The Ramones. Esta formación debutó cinco meses después, en agosto de 1974 en el CBGB. Lo demás es historia.