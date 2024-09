La mirada de una mujer hecha poesía en el encierro

Hasta los momentos más difíciles de la vida, pueden dejar un aprendizaje y una nueva manera de ver la vida. Esto lo aprendió y vivenció María Cristina Villar, que desde el encierro en la Unidad Penitenciaria de Mujeres 16 de la Ciudad de Neuquén, encontró su manera de sobrevivir al duro encierro, a la tristeza, soledad y los estigmas, al darle vida al libro “Miradas desde el interior”, que el próximo 4 de octubre a las 20, presentará con todo orgullo en el salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue.

“Yo antes escribía esporádicamente. En el encierro participé de los talleres que se dictaban en el unidad y fue allí donde no paré de escribir. Mis profesores me decían que tenía condiciones y me animaron a hacerlo. Pero nunca estuvo en mi mente ni en mis intenciones llegar a publicar un libro”, contó la autora en diálogo con Río Negro.

Pero fue saliendo de a poco, como casi sin querer, hasta llegar a acopiar 600 escritos entre poesías y relatos, de los cuales 100 quedaron plasmados en su primera obra.

“Fue una manera de canalizar las emociones, me mantenerse fuerte en el encierro, de mantener un contacto con los afectos que estaban afuera. Era como acortar distancias y conectar con el yo interior”, agregó María Cristina. Su primer poema estuvo dedicado a su hija y ahí empezó la historia.

Luego quiso dejar retratadas las historias de miles de mujeres que están privadas de su libertad y “sobre todo intentar cambiar la mirada que tiene la sociedad sobre las que estamos en el encierro y para que entiendan que aún detrás de las rejas, tenemos nuestros derechos”, se sinceró.

Pero esto no termina acá. Esos cien escritos que hoy salieron a la luz, no dejaron en el olvido los otros 500 que tiene en carpeta y a los que aún sigue escribiendo. A días de la presentación de su “obra prima”, ya está pensando en una segunda parte de “Miradas desde adentro”, en la que está trabajando mientras continúa sus estudios de abogacía en el Universidad de Río Negro y cursa la tecnicatura en comunicación y medios en la de Quilmes.