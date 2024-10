Las mejores frases del Indio Solari con Pedro Rosemblat, en Gelatina

El Indio Solari volvió a dar una entrevista. Menos de un año después de su paso por el ciclo Caja Negra, ese acierto periodístico conducido por Julio Leiva, esta vez el redondo le concedió un encuentro de casi una hora y media a Pedro Pedro Rosemblat para la plataforma de streaming Gelatina, que se emitió este domingo.

Habló de todo y de todo, acaso lo más importante sea que seguirá haciendo canciones. Al fin y al cabo, de eso se trató siempre su vida con nosotros y la nuestra con él. Y porque, al fin y al cabo, su mirada del mundo siempre estuvo allí, en sus canciones.

Solari habló de Javier Milei, de su gobierno y de la ideología que la subyace, habló de (la) política, habló de música y de (las mujeres) músicas, de la juventud y de lo que hace la juventud con las nuevas tecnologías, habló de él, de su salud y de muchas otras cosas más.

Pero todo lo que dijo estuvo y, ahora lo sabemos, seguirá estando en sus canciones. Por eso, lo más importante que dijo fue que va a seguir habiendo canciones porque, dijo, le gusta hacerlas y porque no sabe hacer otra cosa.

Con una estética visual muy propio de su universo gráfico, el Indio Solari y Pedro Rosemblat habitaron cada uno de ellos un círculo anaranjado. A contraluz de un sol que solo dejó ver sus inconfundibles perfiles negros.

La entrevista completa al Indio Solari en Gelatina

No es extraño que Solari les haya concedido sus últimas dos grandes entrevistas a sendas plataformas audiovisuales de streaming. Se lleva bien el Indio con las redes, pero, sobre todo, se lleva muy mal con la tevé, es ojo idiota.

“No di entrevistas en la TV”, le dijo en un momento a Rosemblat. Y la definió tal como lo había hecho hace 35 años: “La televisión es un baión para el ojo idiota, un cana en tu casa. Son más caras las producciones de los perfumes que los programas. Está hecho para la publicidad”.

“A mí la TV no me divierte, pero entiendo que a otro le pueda causar gracia”, agregó por si hacía falta. “Me pasa lo mismo con la música: yo no escucho cumbia, no me gusta, no es una cosa que me interese. Pero un artista que mueva gente con ese género está perfecto, se lo gano, y aparte, quizá la cumbia representa ese mundo que yo no sé representar”.

Lo que sigue es parte de lo más destacado de la entrevista:

La política

“No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque no están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz. Ahora el Papa coincide conmigo, estamos en la misma”.

“La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario… Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía, si la manejan en otro lado no estamos tan liberados. La democracia no nos ha dado un sistema que podamos vivir de la manera que promete”.

“Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso (las ideas libertarias). No es que todos fueron como ‘El Flautista de Hamelin’ y vamos a traer al enano de la motosierra. En realidad, lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es toda una pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia”.



«Todo el mundo sabe qué es ser honesto, ser compasivo. Bueno, ¿por qué mierda no somos así?»

La(s) música(s)

“Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo. Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista. Hay diferencia con lo que era entonces, pero sigue siendo…”.

“Yo creo que los grupos y los solistas que son mujeres son menos cultoras. No vivieron tanto el rock como el porcentaje de mujeres que hay hoy en el rock. Siempre fue menor”.

“El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia, permitido por aquellos que pagaron una entrada. Es el lugar más cómodo que tenés”.

“Momo Sampler es la obra más importante que tiene Los Redondos. Atrevida, de una manera que ya habíamos perdido. Es decir, estamos de un buen sonido del tambor”.

“El Rock nacional son boleros rápidos. Me han gustado músicos, Gonzalo Palacios. Me gustan unas letras de Charly García o Fito Páez. Cuando escucho, me parecen que están bien con respecto a la media que hay acá. Después hay otras cosas que son espantosas”.

Los proyectos

“Yo estoy haciendo distintas cosas. Hay como una música incidental que tiene que ver con una película que vamos a hacer con Marcelo Figueras y la vamos a producir nosotros porque estaba interesada Netflix, pero vimos lo que había hecho con el Rock de Latinoamérica y dijimos ‘ni en pedo’”.

“Quizás hagamos un streaming de manera paulatina, grabándolo de a poco, sin apuro”.

Su salud y el futuro

“Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa, canciones e inevitable y me gusta hacer canciones. Es casi probable que hago una canción por día. Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto».

“La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo”.