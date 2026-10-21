Murió Saúl Blanch, la primera voz de Rata Blanca y una figura del heavy metal argentino

El cantante Saúl Blanch murió este miércoles a los 75 años en Buenos Aires, luego de permanecer varias semanas internado en terapia intensiva. La noticia fue confirmada por el periodista especializado César Fuentes Rodríguez en sus redes sociales. Blanch fue la voz del primer disco de Rata Blanca y dejó una huella en los comienzos del heavy metal argentino, tanto con esa banda como con Plus y en su carrera solista.

Nacido el 8 de septiembre de 1951 en Buenos Aires, Blanch comenzó a desarrollar su trayectoria musical durante la década de 1970. Su paso por distintas formaciones lo convirtió en una de las voces vinculadas al desarrollo del rock duro en el país.

De Plus a Rata Blanca: los comienzos de su trayectoria

Durante los años 70, Blanch integró Plus, una de las bandas precursoras del rock duro argentino. Con esa formación grabó tres discos de estudio: No pisar el infinito (1976), Plus (1978) y Escuela de rock ‘n’ roll (1981). Este último trabajo llegó después de una gira que incluyó presentaciones en Colombia y Estados Unidos.

Tras la disolución de Plus, el cantante pasó por otras agrupaciones, entre ellas WC y Héroes, antes de sumarse al proyecto que impulsaban el guitarrista Walter Giardino y el baterista Gustavo «Turco» Andino.

Así nació Rata Blanca, que debutó en vivo en 1987 en el teatro Luz y Fuerza. Aunque Blanch se alejó inicialmente de la formación, volvió a ser convocado para grabar el primer álbum de la banda.

El disco de Rata Blanca que quedó en la historia del rock argentino

Publicado en 1988, el álbum Rata Blanca contó con la voz de Blanch en todos sus temas. El trabajo incluyó canciones que se convertirían en parte del repertorio histórico del grupo, como «El sueño de la gitana», «Chico callejero», «Rompe el hechizo» y «Solo para amarte», cuya letra fue escrita por el propio cantante.

Después de la publicación del disco, Blanch dejó definitivamente la banda y fue reemplazado por Adrián Barilari, quien se convertiría en una de las voces más reconocidas de Rata Blanca.

A pesar de su salida temprana, su participación en aquel primer álbum quedó como una parte fundamental de la historia inicial del grupo.

Su carrera solista y el reencuentro con Rata Blanca

Blanch continuó ligado al rock duro después de su etapa en Rata Blanca. En 1990 publicó su primer trabajo solista, Fiel a sus fieles, que más adelante tuvo una reedición en CD con una canción adicional.

En 2006 lanzó Refugiado, grabado en Virtual Estudio por Emiliano Obregón, bajo el nombre Saúl Blanch Revancha.

En 2013 volvió a compartir escenario con sus antiguos compañeros de Rata Blanca durante algunos conciertos por el 25.º aniversario de la banda. Más adelante, en noviembre de 2024, el grupo anunció tres presentaciones en el Teatro Flores para marzo de 2026, con Blanch como invitado.

Ese nuevo acercamiento representó otro capítulo en el vínculo entre el cantante y la formación que integró en sus primeros años.

La despedida de Saúl Blanch: «Se fue como quiso. Todo rock»

La noticia de su muerte fue difundida por el periodista César Fuentes Rodríguez, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

«Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado. Plus, Rata Blanca y su carrera solista son hitos que nunca olvidaremos de una voz que sin duda abrió y marcó caminos», escribió.

En la misma publicación, el periodista reprodujo un mensaje atribuido a la familia del músico, que pidió mantener la privacidad y señaló que no habría velatorio: «Se fue como quiso. Todo rock».

Según la información difundida por el periodista, Blanch llevaba varias semanas internado en estado grave en Buenos Aires. Su familia pidió reserva sobre los detalles de su fallecimiento.

Su legado permanece en las grabaciones que realizó con Plus, en el primer álbum de Rata Blanca y en los trabajos que desarrolló a lo largo de su carrera solista.