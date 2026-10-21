U2 en River: fechas, precios de las entradas y cómo comprarlas para los shows de 2027

U2 tocará dos noches en el estadio de River Plate en marzo de 2027 y ya se conocieron los precios y las fechas para comprar las entradas. El grupo liderado por Bono llegará a la Argentina con su gira The Greatest Show on Earth, en el marco de los 50 años de carrera de la banda.

Según informaron desde la organización, los valores van desde los $120.000 hasta los $700.000, más el cargo por servicio de la ticketera. Los recitales están programados para el 23 y el 25 de marzo, casi una década después de la última presentación del grupo en el país.

U2 en River 2027: cuánto cuestan las entradas y qué ubicaciones hay disponibles

Los precios varían según el sector elegido para los shows. La ubicación más cara será la Zona Roja, con un valor de $700.000, seguida por el Pit o Golden Circle, que costará $500.000. El campo delantero tendrá un precio de $355.000.

Las plateas preferenciales San Martín y Belgrano, en sus sectores inferior, bajo y medio, costarán $375.000. En tanto, el campo general con Sívori Baja tendrá un valor de $185.000 y la platea Sívori media, de $160.000.

Las plateas altas San Martín y Belgrano costarán $145.000, mientras que la entrada más económica será la general alta Sívori, a $120.000. A todos los valores se les deberá sumar el cargo por servicio, que según la información difundida por la productora representa un 15%.

Cuándo salen las entradas para U2 en River y cómo comprarlas por All Access

La venta de tickets se realizará exclusivamente a través de All Access (allaccess.com.ar). La preventa para clientes de Santander Visa comenzó este miércoles 21 de octubre a las 10, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el jueves 22 de octubre, también a las 10, para todos los medios de pago. Para las compras realizadas desde el exterior, la organización recomienda consultar previamente con el banco o la entidad emisora de la tarjeta para autorizar la operación internacional. De esa manera, se busca evitar posibles rechazos durante el pago.

U2 regresa a la Argentina en 2027 con dos recitales en el Monumental

Los recitales marcarán el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a la Argentina después de sus presentaciones de octubre de 2017 en el Estadio Único de La Plata, durante la gira The Joshua Tree Tour. En aquella ocasión, el grupo celebró los 30 años de su disco homónimo.

La nueva gira, The Greatest Show on Earth, coincidirá con el 50° aniversario de U2. El repertorio incluirá canciones reconocidas de su trayectoria y temas de Carnaval de luz, el decimosexto álbum de estudio de la banda, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre de 2026. Los dos shows en River además tendrán como invitado especial al cantante y compositor Beck.